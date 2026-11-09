Hacker enthüllen geheime Bilanz: Über 450.000 Russen im Ukraine-Krieg getötet

Hacker knacken die Datenbank der russischen Statistikbehörde. Was sie erbeuten, zeigt eine Bilanz, die der Kreml seit 2022 verschweigt.

The war in Ukraine has killed more than 450,000 Russians. Das legen geleakte Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat nahe, über die The Moscow Times berichtet. Seit 2022 ist der Krieg demnach die vierthäufigste Todesursache in Russland.

Offizielle Verlustzahlen legt Russland seit September 2022 nicht mehr vor. Aus den durchgesickerten Rosstat-Daten geht hervor, dass es sich um den verlustreichsten Konflikt für das Land seit dem Zweiten Weltkrieg handelt. Die 13.000 getöteten sowjetischen Soldaten im Afghanistan-Krieg werden damit deutlich übertroffen.

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Seit Beginn der Invasion kamen auf jeden eroberten Kilometer Territorium 6,2 tote Russen. Das britische Verteidigungsministerium ging Anfang September davon aus, dass insgesamt mehr als eine halbe Million Menschen im Kampf für Russland gestorben sind. Rechne man Verwundete dazu, könnte die Zahl der Opfer 1,5 Millionen erreichen.

Der Cyberangriff

Zwischen dem 29. Oktober und dem 1. November war Rosstat Ziel eines Cyberangriffs. Beteiligt waren die Gruppen Belarussische Cyber-Partisanen und Silent Crow, die Daten zu Wirtschaft, Demografie und Kriegsverlusten erbeuteten. Silent Crow beziffert die Zahl der Toten auf mehr als 450.000.

Rosstat bestätigte Cyberangriffe auf seine Systeme zwischen dem 29. Oktober und dem 1. November 2026, bestritt jedoch, dass Datenbanken kompromittiert oder Informationen geleakt worden seien.

Neben aktiven Soldaten sind darin auch Zivilisten enthalten, die bei Luftangriffen oder während des ukrainischen Vorstoßes in die russische Region Kursk 2024 getötet wurden. Nicht erfasst sind Vermisste sowie die auf geschätzt 27.000 bezifferten ausländischen Kämpfer in den russischen Reihen. Die Belarussischen Cyber-Partisanen veröffentlichten auf Basis einer anderen Methodik mit 393.881 Toten eine niedrigere Zahl.

The Moscow Times verglich stichprobenartig 50 Namen aus der Datenbank von Mediazona und BBC mit den Daten von Silent Crow. Janis Kluge bezeichnete das Leak als „das bisher bedeutendste Datenleck zu russischen Opfern“. Er sagte: „Ich denke, es ist jetzt eine bestätigte Tatsache, dass der Krieg nie tödlicher war als derzeit.“

Regionale Verteilung

Den Daten zufolge entfielen 72 Prozent der Todesfälle auf die sogenannte Donezker Volksrepublik. In der zehn Monate dauernden Schlacht um Bachmut fielen dort mehr als 20.000 russische Soldaten. Nicht alle starben unmittelbar im Kampf.

In 14.160 Fällen werden Angehörige der russischen Streitkräfte als nicht kampfbedingt verstorben geführt, etwa durch Krankheiten, Verkehrsunfälle oder Suizide. Mehr als 32.000 Menschen erlagen Verletzungen, die sie mindestens ein Jahr zuvor erlitten hatten.

Die Mobilisierung trifft ethnische Republiken Russlands den Daten zufolge überproportional. Großstädte wie Moskau verzeichnen hingegen einen geringeren Anteil an den Gesamtverlusten, als es ihrer Einwohnerzahl entspräche. Die Forscherin Maria Vjuskova sagte, die Rekrutierungspolitik des Kreml laufe für einige der kleinsten ethnischen Gruppen Russlands auf die „Ausrottung ganzer Völker“ hinaus.

Janis Kluge vom Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit hält die wirtschaftlichen Auswirkungen der Rosstat-Zahlen für begrenzt. Es handle sich um etwa ein halbes Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung Russlands, die 80 Millionen Menschen zähle. Das reiche nicht aus, um zur Hauptnachricht zu werden, zumal die kämpfenden Männer ohnehin meist keine hochproduktiven Jobs gehabt hätten.

Größer sei die politische Dimension. „Die Hauptbedeutung ist aber politisch“, sagte Kluge. „Es geht darum, wer diesen Krieg gewinnt, und man kann nicht behaupten, dass Russland gewinnt, wenn es in diesem Tempo Bevölkerung verliert.“