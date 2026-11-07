Hackerangriff auf Casinos Austria: 150.000 Kunden betroffen

Hacker haben sich über einen externen Dienstleister Zugang zu Kundendaten von Casinos Austria verschafft. Rund 150.000 Kunden sind betroffen – nun warnt das Unternehmen vor gezielten Betrugsversuchen.

Casinos Austria ist von einem Cyberangriff auf den technischen Dienstleister seines Online-Gutscheinshops betroffen. Unbekannte verschafften sich zwischen dem 2. und 5. November 2026 Zugang zu Systemen der INCERT eTourismus GmbH & Co KG. Rund 150.000 Kunden sind von dem Sicherheitsvorfall betroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass persönliche Daten abgeflossen sind. Bank- und Kreditkartendaten sind laut Casinos Austria nicht betroffen.

Casinos Austria hat die betroffenen Kunden bereits per E-Mail über den Sicherheitsvorfall informiert. Welche persönlichen Daten tatsächlich in fremde Hände gelangt sind, wird derzeit untersucht. Die Sicherheitslücke ist mittlerweile geschlossen.

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Betroffene Daten

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten die Angreifer deutlich mehr persönliche Informationen erbeutet haben als zunächst bekannt. Dazu zählen Vor- und Nachnamen, Geburtsdaten, Wohnadressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Auch Bestelldetails und konkrete Gutscheincodes könnten in fremde Hände gelangt sein. Betroffen sind insbesondere Personen, die über den Online-Shop Gutscheine gekauft haben. Welche Datensätze tatsächlich abgeflossen sind, wird weiterhin untersucht.

Bei den Zahlungsinformationen gibt Casinos Austria hingegen Entwarnung. Unternehmenssprecher Patrick Minar erklärte gegenüber dem ORF, dass Bank- und Kreditkartendaten definitiv nicht betroffen seien. Der Grund: Diese Informationen werden im betroffenen Online-Shop nicht gespeichert. Für die Kunden besteht dennoch ein Risiko, da persönliche Informationen für Betrugsversuche verwendet werden könnten.

Warnung an Kunden

Das Unternehmen mahnt daher zu besonderer Vorsicht. Kunden sollten keine verdächtigen Links anklicken, unerwartete Anhänge ungeöffnet lassen und persönliche Zugangsdaten nicht weitergeben. Kreditkartendaten sollten sie auch dann nicht preisgeben, wenn eine verdächtige Nachricht dazu auffordert.

Besonders gefährlich ist, dass Betrüger mit den möglicherweise gestohlenen Daten täuschend echte E-Mails, SMS oder Telefonanrufe erstellen könnten. Nachrichten könnten sich beispielsweise auf tatsächlich gekaufte Gutscheine oder frühere Bestellungen beziehen und dadurch seriös wirken. Neben solchen gezielten Phishing-Angriffen droht auch Identitätsmissbrauch, etwa durch Bestellungen unter fremdem Namen. Betroffene sollten daher auch ungewöhnliche Rechnungen, Mahnungen und Lieferankündigungen aufmerksam prüfen.

Nach Bekanntwerden des Angriffs wurden umgehend Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Die Sicherheitslücke wurde laut den vorliegenden Informationen bereits am 5. November geschlossen. Zusätzlich wurden Zugangsdaten erneuert und die Überwachung der betroffenen Systeme verstärkt. Die österreichische Datenschutzbehörde wurde informiert. IT-Sicherheitsexperten untersuchen weiterhin, welche Kundendaten tatsächlich abgeflossen sind und wie viele Personen konkret betroffen sind.

Wer hinter dem Cyberangriff steckt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum genauen Ausmaß des Datenlecks laufen weiter. Casinos Austria bedauert den Sicherheitsvorfall und steht betroffenen Kunden für Fragen zur Verfügung.