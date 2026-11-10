Hahn getötet und angenagelt: 1.000 Euro Kopfgeld ausgesetzt

Erst eine Henne, ein Jahr später ein Hahn. Auf demselben Hof in der Steiermark sorgt eine Tat für Angst. Nun lockt eine Belohnung.

Ein Hahn ist in Fladnitz im Raabtal in der Steiermark in einem Hühnerstall getötet worden. Tierschutz Austria lobt eine Belohnung von 1.000 Euro aus. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter der Nummer 059133/6125 entgegen.

Ein unbekannter Täter war in den Stall eingedrungen und hatte den Hahn an eine Hühnerstange genagelt. Auf demselben Anwesen war schon vor einem Jahr eine Henne auf ähnliche Weise aufgenagelt worden. Weil sich die Tat wiederholt hat, fühlen sich die betroffenen Personen bedroht.

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Tatort Fladnitz

Schauplatz war Fladnitz im Raabtal im Bezirk Südoststeiermark. Der Täter verschaffte sich Zutritt zum Hühnerstall und tötete das Tier. Dass es auf demselben Anwesen erneut zu einem solchen Vorfall kam, verstärkt das Gefühl der Bedrohung bei den Betroffenen.

Anzeige erstattet

Tierschutz Austria, der Wiener Tierschutzverein, brachte bei der Staatsanwaltschaft Graz eine Anzeige gegen unbekannte Täter ein. Im Raum stehen der Verdacht der Tierquälerei nach § 222 StGB, der Sachbeschädigung nach § 125 StGB und der gefährlichen Drohung nach § 107 StGB.

Ausbezahlt wird die ausgelobte Summe, sobald es zu einer rechtskräftigen Verurteilung kommt. Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria, sagt: „Wer ein Tier auf diese Weise tötet und zur Schau stellt, überschreitet jede Grenze der Moral. Deshalb setzen wir 1.000 Euro Belohnung aus und haben Anzeige erstattet“.

Tierschutz Austria beobachtet nach eigenen Angaben eine zunehmende Zahl von Fällen schwerer Tierquälerei. Sprecher Martin Aschauer kritisiert, dass die öffentliche Hand aus Sicht des Vereins zu wenig unternehme. Zudem bemängelt er einen fehlenden konstruktiven Dialog mit den zuständigen Stellen.