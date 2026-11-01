Halloween-Party: Klub mit 200 Gästen von Magistrat geräumt

Kostüme, Nebel, Partystimmung: Doch hinter der Halloween-Kulisse in Wiens Klubs warteten Gefahren, die Kontrolleure alarmierten.

Am Freitag und Samstag haben die Gruppe Sofortmaßnahmen, das AMS sowie die MA 36 und die MA 59 anlässlich von Halloween im gesamten Wiener Stadtgebiet 16 Veranstaltungsstätten und Nachtklubs überprüft. Weil Gefahr im Verzug bestand, wurden in acht dieser Betriebe unverzüglich Maßnahmen ergriffen. Ein Lokal mit etwa 200 Gästen musste geräumt werden.

Die beteiligten Dienststellen arbeiteten bei den Überprüfungen eng zusammen und waren in ganz Wien im Einsatz. Direkt in den Lokalen ordneten sie sofort Schritte an, etwa das Abnehmen von Dekorationen, um die entdeckten Gefahrenquellen zu entschärfen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Sicherheitsmängel

Bei den Überprüfungen fielen brennbares Dekomaterial, versperrte oder verstellte Notausgänge, nicht vorhandene Feuerlöscher und kaputte Notausgangsleuchten auf. Geräumt wurde eine Betriebsanlage, weil die Fluchtwegbeleuchtung irreführend montiert war und Baumaterialien sowie Maschinen die Notausgänge verstellten. Die Betreiberin erhielt die Aufforderung, den Betrieb zu räumen, und kam dieser nach.

Zahlreiche Anzeigen

In vier Betrieben kam es zu Anzeigen, weil die Musik deutlich zu laut gespielt wurde. Die Beschallung lag so weit über den erlaubten Grenzwerten, dass eine akute Gesundheitsgefährdung gegeben war. Der Magistrat erstattete zusätzlich 15 Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung, das Wiener Jugendschutzgesetz und das Maß- und Eichgesetz. Das AMS wiederum zeigte acht Fälle von Schwarzarbeit an.

Walter Hillerer, der die Gruppe Sofortmaßnahmen leitet, unterstreicht: „Die Halloween-Feierlichkeiten dürfen nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Wenn brennbare Materialien in einem Klub angebracht sind, Fluchtwege versperrt werden oder Feuerlöscher fehlen, kann das im Ernstfall dramatische Folgen haben. Wir kontrollieren daher gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen genau diese Sicherheitsvorkehrungen und sorgen dafür, dass festgestellte Gefahren umgehend beseitigt werden.“