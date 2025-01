Hamiltons gewagter Sprung: Mit 40 zu Ferrari!

Mit dem Jahreswechsel hat Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton offiziell ein neues Kapitel in seiner Karriere eingeleitet. Der siebenfache Champion wechselt von Mercedes zu Ferrari – einer der prestigeträchtigsten Adressen im Motorsport – und steht damit vor der Aufgabe, die „Scuderia“ zu altem Glanz und an die Spitze der Weltmeisterschaft zurückzuführen. Angesichts seines kürzlich gefeierten 40. Geburtstags reflektiert Hamilton über diese bedeutende Veränderung und die damit verbundenen Herausforderungen. „An alle, die 2025 den nächsten Schritt machen wollen: Nehmt die Veränderung an“, appellierte der britische Rennfahrer.

Ein gewagter Schritt in die Zukunft mit Ferrari

Der Wechsel von Mercedes, wo Hamilton außergewöhnlichen Erfolg hatte, zu Ferrari gilt als gewagt, denn in der Vergangenheit haben auch andere große Namen wie Fernando Alonso und Sebastian Vettel mit der „Scuderia“ keine weiteren Weltmeistertitel errungen. Der letzte Fahrertitel von Ferrari stammt aus dem Jahr 2007, als Kimi Räikkönen triumphierte. Hamilton selbst verpasste in seiner Debütsaison 2007 knapp den Titel in einem dramatischen internen Duell mit Alonso bei McLaren.

Nun verbindet sich einer der erfolgreichsten Piloten der Formel-1-Geschichte mit dem legendären Team von Ferrari, das seit 1950 an allen Formel-1-Saisonen teilgenommen und mehr Rennsiege sowie WM-Titel erlangt hat als jeder andere Rennstall. Die kommenden Testfahrten in Bahrain Ende Februar werden erste Indikationen darüber liefern, wie wettbewerbsfähig Hamilton mit 40 Jahren noch ist, bevor die Saison im März in Melbourne startet.

Ferrari, Hamilton und die Zukunft der „Scuderia“

Ferrari scheint für die nächste Saison gut aufgestellt zu sein, doch ab 2026 könnte ein neues Reglement die Dynamik der Teams verändern. Hamiltons Vertrag bei Ferrari läuft zunächst über zwei Jahre. Sein neuer Teamkollege Charles Leclerc, bereits fest im Team etabliert und fließend Italienisch sprechend, wird als Maßstab dienen. In seiner siebten Saison bei Ferrari strebt Leclerc nach seinem ersten Fahrertitel, nachdem er bisher acht Grand-Prix-Erfolge erzielt hat.

Hamilton ersetzt Carlos Sainz, der trotz solider Leistungen das Cockpit räumen muss. Während seine früheren Erfolge beeindruckend sind, muss sich Hamilton nun neu beweisen, da sie ihm keinen Automatismus für den Erfolg garantieren. Sollte er die Meisterschaft gewinnen, würde er nicht nur den Rekord von Michael Schumacher mit acht Titeln übertreffen, sondern auch eine neue Ära einleiten, ähnlich wie Schumacher es 2000 tat, als er eine 21-jährige Durststrecke für Ferrari beendete.

Die „Gazzetta dello Sport“ lobte Hamiltons Mut: „Er ist bereit, mit 40 Jahren ein weiteres Kapitel, vielleicht das faszinierendste, seiner unglaublichen Karriere zu schreiben.“ Hamilton selbst motiviert seine Anhänger, indem er auf LinkedIn schreibt: „Denkt daran, dass es gewaltig ist, sich neu zu erfinden.“ Er ist bereit, diese Saison zu einem unvergesslichen Teil seiner Karriere zu machen.