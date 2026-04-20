Hammer-Aktion im Libanon: Israelischer Soldat zerstört Jesus-Statue

Ein Foto sorgt für Empörung: Ein israelischer Soldat und eine zerstörte Jesusstatue im Südlibanon – die Armee reagiert prompt.

Ein israelischer Soldat hat im Südlibanon eine Jesusstatue beschädigt. Die israelische Armee distanzierte sich klar von dem Vorfall und betonte, dass es keinerlei Absicht gebe, religiöse Symbole oder zivile Einrichtungen zu zerstören. Zugleich kündigte sie an, die betroffene Gemeinde bei der Wiederherstellung zu unterstützen.

Am Sonntag veröffentlichte die Armee ein Foto, das einen Mann in israelischer Militäruniform zeigt, der mit einem Hammer auf eine vom Kreuz gefallene Christusfigur einschlägt. Nach einer ersten internen Untersuchung bestätigte die Armee, dass die Aufnahme tatsächlich einen Soldaten im Südlibanon zeigt. Gegen die an dem Vorfall beteiligten Personen würden entsprechende Konsequenzen gezogen, hieß es weiter.

Israelische Präsenz

Trotz der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz ist die israelische Armee weiterhin in einer ausgeweiteten Sicherheitszone im Südlibanon präsent. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte deutlich, dass die Armee in dieser Sicherheitszone verbleiben solle. Die Streitkräfte sind dort nach eigenen Angaben damit beschäftigt, die von der Hisbollah aufgebaute militärische Infrastruktur zu zerstören, und betonen ausdrücklich, zivile Einrichtungen einschließlich religiöser Stätten und Symbole nicht beschädigen zu wollen.

Schwerwiegender Verstoß

Die Armee bezeichnete den Vorfall als äußerst ernst und erklärte auf der Plattform X, das Verhalten des Soldaten sei mit den Werten, die von Angehörigen der israelischen Streitkräfte erwartet werden, in keiner Weise vereinbar.

Dem Vorfall kommt auch deshalb besondere Bedeutung zu, weil rund ein Drittel der libanesischen Bevölkerung christlichen Glaubens ist.