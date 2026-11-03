Haus im Kosovo, Wochen in der Türkei: Sozialhilfe-Fälle fliegen auf

In Wels sind bei Hausbesuchen der Stadt zwei Fälle von nicht gemeldeten Einkünften und Aufenthalten im Ausland festgestellt worden. In einem Fall setzte die Stadt eine Rückforderung durch, in beiden erstattete sie Anzeige. Die Funde heizen nun eine politische Debatte in Linz an.

Details der Kontrollen

Die Kontrollen übernahmen Teams aus der städtischen Sozialabteilung und der Ordnungswache. Sie prüften Wohnverhältnisse, Vermögensangaben und mögliche verschwiegene Einkünfte.

Im ersten Fall besaß ein Mann ein eigenes Haus im Kosovo und bezog dort zusätzlich eine Pension. Beides war den Behörden nicht gemeldet worden. Die Stadt stellte die Sozialhilfe ein, zeigte den Mann an und forderte knapp 9.000 Euro zurück, die in Raten beglichen wurden.

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Im zweiten Fall war ein Bezieher bei mehreren Besuchen nicht anzutreffen, da er sich regelmäßig wochenlang in der Türkei aufhielt. Die Behörde verrechnete die Sozialhilfe rückwirkend und erstattete ebenfalls Anzeige.

Bis September dieses Jahres absolvierte die Stadt Wels insgesamt 97 Hausbesuche. Sie fanden stichprobenartig und aufgrund konkreter Hinweise statt.

Die Vermögensverhältnisse sollten transparent gemacht werden, verschwiegene Einkünfte und längere Auslandsaufenthalte sollten ans Licht kommen. In den beiden festgestellten Fällen reagierte die Stadt mit der Einstellung der Leistung, mit Rückforderung beziehungsweise Rückverrechnung und mit Anzeigen.

Streit in Linz

In Linz werden die Welser Fälle zum Politikum. FPÖ-Sicherheitsstadtrat Michael Raml sieht sich in seiner Forderung nach einer eigenen „SOKO Sozialmissbrauch“ bestätigt. Raml kritisiert: „Während Wels unter Bürgermeister Andreas Rabl konsequent kontrolliert und Sozialbetrug aufdeckt, hat die SPÖ in Linz unsere Forderung nach einer eigenen Kontrollgruppe bisher abgelehnt. Dabei zeigen die konkreten Fälle aus Wels, wie wichtig solche Kontrollen vor Ort sind“.

Er verlangt regelmäßige und unangekündigte Hausbesuche nach Welser Vorbild. Zugleich appelliert er an Bürgermeister Dietmar Prammer, seinen Widerstand gegen eine eigene Kontrollgruppe aufzugeben. Seine Position fasst Raml so zusammen: „Sozialhilfe muss jenen Menschen zugutekommen, die tatsächlich Hilfe brauchen. Jeder Euro, der durch Betrug erschlichen wird, fehlt an anderer Stelle“

Einen Antrag auf Einrichtung einer eigenen Kontrollgruppe hatte die FPÖ im Linzer Gemeinderat bereits im Juli 2025 gestellt. Er scheiterte an einer rot-grünen Mehrheit. Laut Raml gibt Linz jährlich rund zehn Millionen Euro für Sozialhilfe aus.

Der bestehende Erhebungsdienst des Magistrats sei mit zahlreichen Aufgaben ausgelastet und könne nur selten Kontrollen durchführen.