Heimlich Frauen beim Umziehen fotografiert: Polizei sucht weitere Opfer

Eine Stunde am Nachmittag, eine Einkaufspassage, ein Handy mit weiteren Fotos. Die Polizei in Gmünd hofft jetzt auf Hinweise von Frauen.

Verdacht in Gmünd

In Gmünd in Niederösterreich wird wegen heimlicher Aufnahmen in einer Einkaufspassage ermittelt. Ein 32-Jähriger steht im Verdacht, am 6. November zwischen 14 und 15 Uhr Frauen in Umkleidekabinen fotografiert zu haben. Die Exekutive sucht nun nach möglichen Betroffenen.

Der Verdacht richtet sich gegen einen 32 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Gmünd. Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge soll er am 6. November zwischen 14 und 15 Uhr ohne Befugnis Frauen aufgenommen haben.

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Eine Anzeige setzte die Erhebungen in Gang. Dabei stießen die Ermittler auf dem Handy des Beschuldigten auf weitere Fotos von Frauen.

Ermittlungen laufen

Schauplatz des Vorfalls war eine Einkaufspassage in Gmünd. Ob es über die bisher bekannten Fälle hinaus noch weitere Betroffene gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten werten sichergestellte Bilder aus und prüfen, ob sie mit dem genannten Zeitraum und Ort in Verbindung stehen.

Zeugenaufruf

Die Polizei wendet sich an Frauen, die am 6. November zwischen 14 und 15 Uhr in einer Umkleidekabine oder in einem der Geschäfte der Passage waren. Sie werden gebeten, sich zu melden.

Anlaufstelle ist die Polizeiinspektion Gmünd, die unter 059133-3400 erreichbar ist.

Für den 32-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.