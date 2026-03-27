Held von Pančevo: Vater opferte Leben für seine fünfjährige Tochter

Ein Vater, ein brennendes Haus, ein unmöglicher Moment – in Pančevo endete eine Nacht mit einem Opfer, das sprachlos macht.

Ein verheerendes Feuer hat in der Nacht auf Dienstag in Pančevo eine Familie in die Tragödie gerissen. Kurz vor 20 Uhr brach in einem Wohnhaus in der Olga-Petrov-Straße in der Siedlung Topola ein Brand aus, der sich mit rasender Geschwindigkeit ausbreitete. Der Vater Marko L. bezahlte seinen Mut mit dem Leben: Er stürzte sich in die Flammen, um seine fünfjährige Tochter aus dem Badezimmer zu retten – und rettete sie tatsächlich.

Der Mutter gelang es noch rechtzeitig, gemeinsam mit zwei ihrer Töchter durch ein Fenster ins Freie zu springen. Marko aber blieb zurück, um auch das dritte Kind in Sicherheit zu bringen. Er schaffte es, das Mädchen aus dem brennenden Haus herauszutragen – doch beide erlitten dabei schwerste Verbrennungen an mehr als 80 Prozent ihres Körpers.

Tochter kämpft weiter

Marko L. überlebte seine Verletzungen nicht. Die kleine Tochter kämpft weiterhin um ihr Leben, ihr Zustand ist nach wie vor kritisch.

Polizeimajor Zeljko Grujic, Sprecher der Polizeidirektion Pančevo, bestätigte, dass die Einsatzkräfte um 19.50 Uhr alarmiert wurden. Neben der Polizei rückten auch die Abteilung für Notfallsituationen sowie die Feuerwehr- und Rettungseinheit Pančevo mit vier Fahrzeugen und mehr als zehn Einsatzkräften aus.

„Infolge des Brandes wurden fünf Personen verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und das Allgemeine Krankenhaus Pančevo wurde ein Erwachsener zur weiteren Behandlung ins Notfallzentrum Belgrad verlegt, ein minderjähriges Kind ins Kinderkrankenhaus Tirsova“, erklärte Grujic.

Brandursache geklärt

Die anschließende Untersuchung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ergab: Aller Wahrscheinlichkeit nach war eine Überlastung der elektrischen Leitungen die Ursache des Unglücks. Die überhitzten Kabel entzündeten die Zimmerdecke, die aus Schilf und anderen leicht brennbaren Materialien bestand – und das Feuer fraß sich in Sekundenschnelle durch das gesamte Gebäude.