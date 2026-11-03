Helikopter kollidieren am Everest: Tourist stirbt

Auf 4.200 Metern berühren sich zwei Rotoren in der Luft. Für einen Touristen endet die Reise am Everest tödlich, die Ursache bleibt offen.

Zwei Helikopter sind am Dienstag im Landeanflug auf Pheriche, unweit des Everest-Basislagers, zusammengestoßen. Ein 47-jähriger Tourist aus Indien kam dabei ums Leben, mehrere weitere Personen erlitten Verletzungen.

Gegen 8.11 Uhr Ortszeit prallten die beiden Maschinen in Pheriche aufeinander, einem Ort auf rund 4.200 Metern Höhe. Es handelte sich um Helikopter der privaten Fluggesellschaften Fishtail Air und Air Dynasty, die sich beide gerade im Landeanflug befanden.

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Dramatische Videoaufnahmen

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Helikopter über schneebedecktem Gelände aufeinander zufliegen. Dann berühren sich die Rotorblätter, beide Maschinen geraten außer Kontrolle und stürzen ab.

Im Helikopter von Fishtail Air starb ein 47-jähriger Tourist aus Indien. Ein Fluggast aus Neuseeland wurde verletzt und zur Behandlung nach Kathmandu gebracht. Verletzungen erlitten auch die Piloten beider Maschinen.

Unklare Ursache

Einer der Helikopter hatte zuvor Touristen aus der Everest-Region in Sicherheit gebracht. Die Maschine von Fishtail Air befand sich mit Passagieren auf dem Rückflug, jene von Air Dynasty hatte Fracht an Bord.

Was den Zusammenstoß ausgelöst hat, ist unklar.

Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.