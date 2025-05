Hinweise gesucht: Mann wird mit Ketchup-Trick ausgeraubt!

Mit Ketchup und falscher Hilfsbereitschaft brachten Trickdiebe einen 90-jährigen Salzburger um sein Erspartes. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach den Tätern.

Ein 90-jähriger Salzburger wurde am 28. April 2025 Opfer eines geschickt inszenierten Diebstahls. Der Senior hatte in einer Bankfiliale mehrere tausend Euro abgehoben, wobei er von zwei Unbekannten beobachtet wurde. Als der Mann anschließend durch die Getreidegasse ging, sprachen ihn die Täter an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Dabei entwendeten sie unbemerkt das Geldkuvert aus seiner Jackentasche.

Der Diebstahl fiel dem Pensionisten erst zu Hause auf, woraufhin er umgehend Anzeige erstattete. Die Polizei veröffentlicht nun auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Salzburg Fahndungsfotos von drei Tatverdächtigen – zwei Männern und einer Frau.

Ablenkungsmanöver mit Ketchup

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten die Verdächtigen den 90-Jährigen während seiner Bargeldabhebung in der Salzburger Altstadt. Sie folgten dem Senior und beschmutzten seine Jacke mit Ketchup. Unter dem Vorwand, ihm bei der Reinigung zu helfen, machten die Frau und einer der Männer den Salzburger auf den Fleck aufmerksam.

Während der vermeintlichen Hilfestellung griffen sie in die Innentasche seiner Jacke und stahlen das Kuvert mit dem Bargeld. Nach Zeugenaussagen stammen die drei Tatverdächtigen vermutlich aus Süd- oder Lateinamerika.

Serie von ähnlichen Fällen

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. Allein in den ersten vier Monaten 2025 wurden in Salzburg bereits sieben ähnliche Fälle registriert, bei denen Personen nach Bankbesuchen gezielt mit Ketchup oder anderen Substanzen beschmutzt und während der vermeintlichen Hilfeleistung bestohlen wurden. Ermittler gehen davon aus, dass eine organisierte Bande dahintersteckt, die europaweit nach diesem Muster vorgeht.

Die Tätergruppen agieren dabei meist arbeitsteilig – während eine Person das Opfer ablenkt, greifen andere zu. Die Polizei warnt besonders vor Taschendieben auf Märkten und in Einkaufszentren, die häufig in Gruppen operieren.

FOTO: LPD Salzburg

Polizeiliche Fahndung

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 50 3333 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Besonders Mitarbeiter von Hotels und Unterkünften werden gebeten, auf die gesuchten Personen zu achten. Die Ermittler vermuten, dass die Tätergruppe noch in der Region übernachtet und möglicherweise weitere Diebstähle plant.