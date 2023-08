Hofer senkt wieder die Preise – diese Produkte werden jetzt billiger

Hofer hält Wort und senkt erneut die Preise für Butterprodukte, um seine Kunden unmittelbar von der Preisentspannung profitieren zu lassen.

Die österreichische Supermarktkette Hofer hat sich erneut als Vorreiter in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis positioniert. Folgend seinem Leitbild, Preisvorteile direkt an seine Kunden weiterzugeben, hat Hofer bei einer Reihe von Butterprodukten die Preise gesenkt. Dieser Schritt erfolgt nach Preisentspannungen am Markt und folgt damit Hofers Versprechen, solche Vorteile unmittelbar an seine Kundschaft weiterzureichen.

MILSANI Feine Butterkreationen: 125 g, um 1,49Euro per Stück im Vergleich zu 1,69 Euro (Preis per 01.08.) – seit 2. August um über 11 Prozent günstiger

MILFINA Mischfett streichfein: 250 g, um 1,59 Euro per Stück im Vergleich zu 1,99 Euro (Preis per 09.02.) – Preissprünge: 1,79 Euro (per 10.02), 1,69 Euro (per 06.03), 1,65 Euro (per 08.05.), 1,59 Euro (per 02.08) – seit 10. Februar um 20 Prozent günstiger

MILFINA Butter: 250 g, um 1,79 Euro per Stück im Vergleich zu 2,59 Euro (Preis per 17.01.) – Preissprünge: 2,39 Euro (per 18.01), 1,99 Euro (per 06.02), 1,89 Euro (per 06.03.), 1,85 Euro (per 08.05.), 1,79 Euro (per 02.08.) – seit 18. Jänner um rund 31 Prozent günstiger

kein leeres Versprechen

„Das ist um 20 Prozent günstiger als noch im Februar“, erklärt Hofer. Ein deutlicher Beweis, dass die Preissenkung bei Hofer kein leeres Versprechen ist.

Mit dieser erneuten Preissenkung unterstreicht Hofer einmal mehr seine Rolle als Diskonter, der konsequent auf ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis setzt und dabei stets die Interessen seiner Kunden im Blick behält.