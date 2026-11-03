Hühner und Puten gekeult: Tödliches Virus grassiert 40 Kilometer vor der Grenze

Nur 40 Kilometer von der Grenze entfernt schlägt ein hochansteckendes Virus zu. Im Burgenland blickt man genau auf den Nachbarn.

Im ungarischen Sárvár, rund 40 Kilometer von der burgenländischen Grenze entfernt, ist die hochansteckende Newcastle-Krankheit aufgetreten. Für heimische Geflügelbetriebe besteht nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer Burgenland derzeit keine unmittelbare Gefahr.

Im betroffenen Gebiet in Ungarn wurden bereits tausende Hühner und Puten tierschutzgerecht getötet. Die Viruserkrankung, die auch als atypische Geflügelpest bekannt ist, gilt als äußerst ansteckend. Hierzulande wird Geflügel hingegen über das Trinkwasser oder das Futter geimpft.

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Der Ausbruch in Sárvár liegt nicht weit vom Burgenland entfernt. Laut der Landwirtschaftskammer Burgenland sind heimische Betriebe aktuell nicht unmittelbar gefährdet. Weil sich die Krankheit unter Geflügel rasch verbreitet, wurden die betroffenen Bestände in Ungarn umfassend geräumt.

Vogelgrippe-Warnung

Unabhängig vom Geschehen in Ungarn warnt die Kammer vor der Vogelgrippe, deren Ansteckungsrisiko mit der aktuellen Jahreszeit zunimmt. Treffen kann sie Wildvögel ebenso wie Nutzgeflügel, etwa Hühner und Puten, und zwar in kleinen wie in großen Betrieben. „Generell ist keine Geflügelart davor gefeit„, sagte Wolfgang Pleier von der Landwirtschaftskammer Burgenland gegenüber dem ORF.

Die Kammer rät, Geflügel vorsorglich im Stall zu halten, den Kontakt zu Wildvögeln zu vermeiden und auf strenge Hygiene zu achten. Wird die Vogelgrippe in einem Bestand festgestellt, müssen alle Tiere dieses Bestands getötet werden.

Impfung als Vorsorge

Gegen die Newcastle-Krankheit setzt Österreich vorbeugend auf eine Impfung, die über das Trinkwasser oder das Futter erfolgt.

Damit soll das Risiko in heimischen Beständen niedrig bleiben.