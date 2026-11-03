Hunderte E-Mopeds verschwinden aus Wien: Jetzt läuft die Frist

Hunderte E-Mopeds warten in Simmering auf Besitzer, die nicht kommen. Fast allen fehlt das teuerste Teil, und die Frist läuft.

Die Wiener Straßen haben sich seit dem 1. Oktober merklich von E-Mopeds geleert. Seither verlangen die Vorschriften eine Zulassung und ein Kennzeichen, Radwege dürfen mit den Fahrzeugen nicht mehr befahren werden. Kaum eines ist noch zu sehen, zurückgelassene Exemplare werden von der MA 48 abtransportiert.

Auf dem Abschleppplatz in Wien-Simmering stehen inzwischen Hunderte E-Mopeds. Zahlreiche davon waren im öffentlichen Raum abgestellt und wurden in der Folge entfernt. Für viele dieser Fahrzeuge meldet sich derzeit niemand.

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Mit der StVO-Novelle ist den E-Mopeds die Fahrt auf Wiener Radwegen untersagt. Verpflichtend sind außerdem Zulassung und Kennzeichen. Seit die Novelle in Kraft ist, bekommt man die Fahrzeuge im Wiener Straßenbild beinahe nicht mehr zu Gesicht.

Bilanz der MA 48

Andreas Tesar, Leiter der Abschleppgruppe, zieht in „Wien heute“ Bilanz: „Seit Inkrafttreten der StVO-Novelle wurden von uns als MA-48-Abschleppgruppe 429 E-Mopeds entfernt. Auf den Mistplätzen wurden zusätzlich 31 E-Mopeds abgegeben“. Fast allen abgestellten Fahrzeugen war zuvor der Akku entnommen worden. Von den 429 abgeschleppten E-Mopeds war nur bei vier noch ein Akku verbaut, bei den 31 abgegebenen traf das ebenfalls auf vier zu.

Wer sein abgeschlepptes E-Moped nicht innerhalb von zwei Monaten abholt, dessen Fahrzeug fällt an die Stadt Wien. Beschädigte Exemplare werden früher entsorgt. Zur weiteren Verwertung erklärt Tesar: „Wenn sie dann in unser Eigentum übergehen, werden sie über unseren Schredderbetrieb ganz normal verwertet und eben geschreddert“.

Auch die Wiener Polizei bestätigt, dass im Verkehr deutlich weniger E-Mopeds unterwegs sind. Seit die neuen Vorschriften gelten, wurden lediglich 11 Fahrzeuge beanstandet, fast ausschließlich wegen fehlender Zulassung.

Händler unter Druck

Besonders hart trifft die Neuregelung Milad Iranpur, den Betreiber des Fadu Bike Store in Wien-Wieden. In seinem Geschäft warten rund 40 neue E-Mopeds auf Käufer, dazu kommen weitere 40 gebrauchte, die zuvor an Essenszusteller verliehen worden waren.

„Seit 1. Oktober können wir sie nicht mehr verkaufen. Und wir versuchen, dass wir sie in andere Länder verkaufen. Die neuen kann man vielleicht schaffen. Aber bis jetzt haben wir keine Lösung gefunden“, schildert Iranpur. Den entstandenen Schaden beziffert er mit 80.000 bis 100.000 Euro. „Wir haben versucht, dass wir zuerst verkaufen. Wenn wir bis Dezember keine Lösung finden, dann müssen wir vielleicht entsorgen.“

Dass so viele Fahrzeuge ohne Akku zurückgelassen wurden, begründet der Händler folgendermaßen: „Wenn ein Fahrzeug 2.000 Euro kostet, ist die Hälfte vom Preis der Akku. Viele Lieferanten haben gedacht, dass sie den Akku für andere Fahrzeuge verwenden können.“

Bei den Lieferdiensten stößt die Umstellung auf Zustimmung. Lieferando fördert freie Dienstnehmer mit einem vergünstigten Abo für gebrandete Cycle-E-Bikes, wer ein solches Rad nutzt, bekommt monatlich 40 Euro Rabatt.

Wegen der großen Nachfrage wurde das Angebot ausgeweitet.

Auch Foodora setzt auf dieses Modell.