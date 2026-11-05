„ICH MAG DICH NICHT MEHR“: Balkan-Star überrascht seine Fans mit deutschem Song (VIDEO)

Ein Satz, der nach Abschied klingt, meint etwas ganz anderes. Marko Louis kehrt mit deutschen Zeilen zu seinen Wurzeln zurück.

Mit „Ich mag dich nicht mehr“ bringt Marko Louis seine erste eigene Single auf Deutsch heraus und knüpft damit an seine Münchner Wurzeln an. Die Musik stammt von ihm selbst und von Luxonee, den Text schrieb Enya Boban.

Der Song spielt mit der Bedeutung seines Titels. Aus anfänglichem Verliebtsein entwickelt sich eine Wendung, die in ein aufrichtiges Liebesgeständnis mündet und dem Satz eine neue Ebene gibt. Erschienen ist die Single bei Bassivity Digital, das auch die visuelle Identität des begleitenden Videos verantwortet. Zu hören ist das Lied auf allen digitalen Musikplattformen.

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Aufgenommen wurde es in Mannheim, in jenem Studio, in dem auch die Alben von Xavier Naidoo entstanden sind. Marko Louis sagt dazu: „Ich wollte schon lange Musik auf Deutsch machen. Ich bin mit deutschem Soul und Rap aufgewachsen, Xavier Naidoo war eines meiner musikalischen Vorbilder. Besonders viel bedeutet mir, dass wir dieses Lied gemeinsam mit dem Team des Labels Bassivity in dem Studio in Mannheim aufgenommen haben, in dem seine Alben entstanden sind. Ich würde meine musikalische Erfahrung und Energie gerne auch dem Publikum im deutschsprachigen Raum näherbringen.“

Marko Louis‘ Werdegang

Aufgewachsen ist Marko Louis in München, wo er am Konservatorium die Abteilung für Perkussion abschloss. 2007 übersiedelte er nach Belgrad und setzte dort seinen musikalischen Weg fort. Er trat mit den Bands MaraQYa und St. Louis Band auf und arbeitete mit zahlreichen lokalen Künstlern zusammen.

2015 startete er seine Solokarriere mit dem Album „Shine on Me“, es folgten „Beskraj“, „Euridika“, „Beskraj II“ und „25“. Zu seinen prägenden Liedern zählt „Vatra u mraku“, das mit seiner Botschaft von Gemeinschaft und Solidarität breite Resonanz fand.

Produzent Luxonee

Für die Musik der neuen Single zeichnen Marko Louis und Luxonee verantwortlich, hinter dem Künstlernamen steht Luka Jovanovic. Er produzierte und komponierte unter anderem für die Singer-Songwriterin Teya Dora an „Džanum“, dem meistgestreamten serbischen Lied.

Auch für Senidah, Coby, Sara Jo und Zoi war er tätig.

Veröffentlicht wird die Single samt der visuellen Gestaltung des Videos über Bassivity Digital.