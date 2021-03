„Ich werde dich abschlachten“: Nenad L. gesteht brutalen Mord an Noch-Ehefrau

In Salzburg-Schallmoos ereignete sich am Sonntag eine grausame Bluttat. Der 26-jährige serbische Staatsbürger Nenad L. soll seine Partnerin Dajana L. (22) umgebracht haben.

Während die gemeinsamen Kinder des Paares in der Wohnung schliefen, soll Nenad L. mehrfach auf Dajana L. eingestochen haben. Der Mord ereignete sich im Salzburger Stadtteil Schallmoos in der Wohnung der Beiden. Kurz nach der Tat meldete sich der Serbe persönlich bei der Polizeiinspektion und gestand den Mord, bestätigte Polizei-Sprecherin Nina Laubichler gegenüber der APA.

Leiche in Couch versteckt

Kurz nach der Tat rief Nenad L. das Kindermädchen an und bat sie, auf die beiden Kinder aufzupassen. Als sie in der Wohnung ankam, bemerkte sie nichts Ungewöhnliches. Der 26-Jährige soll die Leiche in der Couch-Lade versteckt haben, sodass sie nicht sofort zu sehen gewesen war. Erst als die Polizei eintraf, wurde der leblose Körper von Dajana L. entdeckt.

„Ich werde dich abschlachten“

Eigentlich hätte der Serbe die 22-Jährige erst gar nicht sehen bzw. besuchen dürfen. Gegen ihn bestand ein aufrechtes Besuchs- und Kontaktverbot, welches am 24. Februar gerichtlich angeordnet wurde. Da L. seine Frau bereits vor einigen Jahren mit einem Messer attackierte und sie im April 2018 geschlagen, getreten, gewürgt und mit dem Tod bedroht hat, fasste er eine Haftstrafe von zwölf Monaten unbedingt aus, die er in Untersuchungshaft absaß.

Damals soll er Dajana damit gedroht haben, „sie abzuschlachten“. Dennoch hat ihn die 22-Jährige letzten Sonntag in die Wohnung gelassen. Kurz darauf stach er mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie ein und verletzte sie im Brust- und Halsbereich tödlich. Grund für die Tat soll ein Streit um die Scheidung gewesen sein.

Killer kommentiert Opfer-Foto auf Facebook

Unter dem Facebook-Profilbild der 22-Jährigen reihen sich seither Beleidsbekundungen. Ein Kommentar unter dem Foto sorgte jedoch für großes Aufsehen. Noch in der Tatnacht kommentierte der Familienvater unter dem Foto „Ruhe in Frieden, Mein Herz“. Dies sorgte für heftige Reaktionen und Beschimpfungen gegen Nenad L. Der 26-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und die Kinder bei den Großeltern. Eine Obduktion von Dajanas Leiche ist noch ausständig.