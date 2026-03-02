Illegal an der Kassa: So tricksen Betriebe bei Kartenzahlung

Ein Aufschlag fürs Kartenzahlen, ein Mindestbetrag an der Kasse – was viele dulden, ist seit Jahren verboten.

Seit 2018 ist es Händlern innerhalb der Europäischen Union untersagt, die Kosten für Kartenzahlungen auf Kunden abzuwälzen oder einen Mindestbetrag für den Einsatz von Karte oder Smartphone vorauszusetzen. Die entsprechende Regelung ist Bestandteil der EU-Zahlungsdiensterichtlinie und betrifft den Alltag eines Großteils der Bevölkerung: Rund 40 Prozent aller Bezahlvorgänge im Handel werden mittlerweile bargeldlos abgewickelt, beim Umsatz liegt der Anteil sogar bei mehr als 60 Prozent.

Trotz dieser klaren Rechtslage sind viele Konsumenten über das bestehende Verbot nicht informiert, wie das Portal inside-digital.de berichtet. Händler berufen sich in solchen Situationen häufig auf die Kosten, die ihnen durch Kartenzahlungen entstehen – obwohl eine Weitergabe dieser Kosten an die Kundschaft gesetzlich nicht zulässig ist.

Kosten für Händler

Bei gängigen Bankomatkarten belaufen sich die Gebühren für den Händler auf etwa 0,3 bis 0,5 Prozent des Transaktionsumsatzes, bei Kreditkarten können es bis zu zwei oder drei Prozent sein. Hinzu kommen in vielen Fällen monatliche Mietgebühren für das Kartenterminal sowie fixe Gebühren je Transaktion. Besonders für kleinere Betriebe wie Bäckereien oder Kioske, bei denen die Durchschnittsbeträge niedrig ausfallen, kann das eine spürbare finanzielle Belastung darstellen.

Zu beachten ist außerdem, dass auch das Bezahlen per Smartphone – etwa über Apple Pay oder Google Pay – keine zusätzlichen Kosten für den Kunden rechtfertigt. Für den Händler entstehen dabei keine gesonderten Gebühren; es fallen ausschließlich die regulären Entgelte der jeweils hinterlegten Karte an.

Verbraucherrechte nutzen

Wer beim Bezahlvorgang künftig mit einem Aufschlag oder einer Mindestbetragsregelung konfrontiert wird, ist berechtigt, den Händler auf das seit 2018 geltende EU-weite Verbot hinzuweisen.

Die Regelung gilt in Österreich ebenso wie in Deutschland und allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.