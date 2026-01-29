„Illusion vom ewigen Frieden“: Ex-Außenminister Fischer fordert EU-Atomwaffen

Der frühere deutsche Außenminister Joschka Fischer hat sich für die Entwicklung einer europäischen Atomstreitmacht ausgesprochen. Als Begründung führte der Grünen-Politiker an, dass die Schutzgarantie der USA „ab sofort ungewiss“ sei.

Im Gespräch mit dem Tagesspiegel stellte Fischer klar, dass er eine rein nationale atomare Bewaffnung Deutschlands ablehne. Aus der deutschen Geschichte ziehe er die zentrale Lehre, dass Deutschland zwar eine Führungsrolle in Europa übernehmen müsse, dies aber stets „gemeinsam mit den anderen“ tun sollte.

Fischer betonte die Notwendigkeit militärischer Stärke in der aktuellen geopolitischen Lage. Nur durch Abschreckung könne ein „aggressionsbereiter Nachbar“ von einem Angriff abgehalten werden. „Zu lange sind wir der Illusion vom angeblich ewigen Frieden in Europa aufgesessen“, erklärte der Ex-Außenminister. Angesichts der veränderten Bedrohungslage würde er heute selbst Wehrdienst leisten, wenn er jung wäre. „Die Zeit ist eine andere“, so Fischer. „Wir werden bedroht. Wir müssen uns verteidigen.“

Experten-Stimmen

Parallel dazu mehren sich Stimmen von Sicherheitsexperten, die eine deutsche Atombombe in Betracht ziehen. Harald Biermann, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn, bezeichnete gegenüber der Rheinischen Post die nukleare Frage als „Kern der nationalen Souveränität eines Staates“. Er forderte, dass „auch Deutschland sich dieser Frage stellen“ müsse, da es letztlich um die Existenz der Bundesrepublik gehe.

In die gleiche Richtung argumentierte Joachim Krause, langjähriger Dozent am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel, der ein Nachdenken über „den Schutz Deutschlands durch eigene oder europäische Atomwaffen“ anmahnte. Aus technischer Perspektive wäre die Entwicklung deutscher Nuklearwaffen nach Einschätzung von Fachleuten durchaus realisierbar.

Der Chemiker Rainer Moormann, der mehr als drei Jahrzehnte am Forschungszentrum Jülich zur Nukleartechnik forschte, hält Deutschland für fähig, „innerhalb von drei Jahren eine Atombombe zu bauen“.