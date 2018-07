Feuerwehrmänner im Porträt: Wenn der Kindheitstraum zur Karriere wird

Sie sind diejenigen die genau an jene Orte stürmen, die andere fluchtartig verlassen. Egal ob es sich um einen Brand, eine Überschwemmung oder eine andere Naturkatastrophe handelt, die heldesmutigen Feuerwehrmänner setzen ihre Leben aufs Spiel, um unsere zu retten.

Mevludin Šečić

Šečić arbeitet seit 1993 beim Landesverband für Betriebsfeuerwehr. Für ihn war die Arbeit eines Feuerwehrmannes immer etwas Besonderes, vor allem in Wien, wo sich die älteste Betriebsfeuerwehr befindet. Die Möglichkeit eben dort zu arbeiten, sowie anderen Menschen helfen zu können, waren für seine Jobauswahl entscheidend.

„Das erste Gesetz ist es, bereit zu sein, sein Leben zu riskieren. Das muss jedem Feuerwehrmann bewusst sein.”

Die harte Ausbildung zu seinem Traumjob war für Melvudin nicht nur interessant sondern auch durchwegs spannend. Obwohl er keinen einzigen Schritt in seiner Karriere bereut hat, gab es natürlich Fälle, die sein Leben gefährdeteten. „Das erste Gesetz ist, dass man bereit ist, sein Leben zu riskieren. Das muss jedem Feuerwehrmann bewusst sein. Wir sind alle bereit, unsere Leben für einander zu geben. Nichtdestotrotz hatte ich nie Angst um mein Leben.”

„Das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe, ist der starke Regen 2012. Damals hat es die ganze Nacht geregnet und die Montagehalle sowie die zweite Werkstraße waren komplett unter Wasser. Dadurch sind die Schächte zwei Meter in die Luft hochgeflogen. Wir haben die ganze Nacht und den ganzen darauffolgenden Tag ohne Pause Wasser gepumpt. Feuer und Wasser können nützlich, aber auch lebensgefährlich sein.” Inwiefern seine Arbeit wirklich gefährlich ist, beweist nicht nur die anspruchsvolle Ausbildung, sondern auch zahlreiche, tägliche Herausforderungen. „Die größte Herausforderung in diesem Job ist schnell zu reagieren. Man darf keine Fehler machen. Wenn der Alarm losgeht, muss man so schnell wie möglich an den Unfallsort kommen und das Team muss sehr eingespielt sein. Außerdem ist es eine sehr große Herausforderung, nicht zu wissen, was einen erwartet”, unterstrich Melvudin.

Uns interessierte, ob diese Arbeit so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass es das private Lebe beinflusst. „Dadurch, dass ich single bin, betrifft diese Arbeit mein privates Leben in sehr geringem Ausmaß. Es kommt klarerweise manchmal vor, dass man sich in Sommerzeiten, bei 30+ Grad, wünscht, baden zu gehen, anstatt zu arbeiten. Das haben aber auch andere Jobs an sich.“

Stv. Kommandant Johann Krames

Die Liebe zu diesem Beruf ist bei Johann 2010 entstanden. „Ich habe mich damals bei den Kollegen erkundigt, ob sie jemanden aufnehmen würden und, ob ich überhaupt für die Arbeit geeignet bin. Dann habe ich mich angemeldet, die Ausbildung gemacht und die Entscheidung keinen einzigen Tag bereut. Die Ausbildung war recht interessant aber auch intensiv. Man lernt dort nicht nur Dinge, die man für die Arbeit braucht, sondern auch Vieles, das man im alltäglichen Leben anwenden kann”, beginnt Johann seine Geschichte und nennt einige Beispiele, die uns veranschaulichen, zu welchen typischen Fehlern Menschen neigen, wenn es zu einem Brand bzw. Feuerausbruch kommt. „Der häufigste Fehler, den man im Fall eines Brandes macht, ist zum Wasser zu greifen. Für solche Situationen gibt es eine Löschdecke, die jeder Haushalt haben sollte.

„Wir müssen solange üben, bis man um 2 Uhr früh ohne Denken alles finden und handeln kann.”

Wenn man das Feuer mit Wasser löscht, kann das fatale Auswirkungen haben und einen richtigen Brand auslösen”. In seinem beruflichen Leben hat Johann vieles gesehen und erlebt – von „harmlosen” Einsätzen bis zu lebensgefährlichen. „Die harmlosen Einsätze sind z. B. Löschen von Aschenbecherbränden oder die Beseitigung von Baustämmen und Ästen. Zu den schweren gehören z. B. starke Regengüsse”, erzählte uns Johann. Wir fragten ihn, wie man hohe Eingespieltheit erreichen kann. „Jedes Jahr machen wir spezielle Übungen z. B. das Löschen spezieller Gebäude. Wir üben die Verlegung, die Schnelligkeit und Arbeit mit Wasserleitungen und das schnelle Anziehen der Einsatzbekleidung, bis man ohne Denken handeln kann. Wenn man um zwei in der Früh aufgeweckt wird, muss man wissen, wo der Helm ist, wo im Fahrzeug die Schläuche sind etc.“

