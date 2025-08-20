In diesem Nachbarland soll das Putin-Selenskyj-Treffen stattfinden

Während der Secret Service bereits Sicherheitsvorkehrungen trifft, verdichten sich die Anzeichen für ein historisches Dreiertreffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin in Budapest zur Ukraine-Krise.

Nach Angaben der Website „Politico“ trifft der Secret Service bereits Sicherheitsvorkehrungen für ein mögliches Treffen zwischen den Präsidenten der Ukraine und Russlands mit Donald Trump in Budapest. Wie der Finanzdienst Bloomberg berichtet, soll Budapest als Verhandlungsort während eines Gesprächs zwischen Trump und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ins Spiel gebracht worden sein.

Das anvisierte Dreiertreffen soll den bisherigen Planungen zufolge auf eine direkte Begegnung zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin folgen. In einem Radiointerview äußerte sich Trump zu seinen Vorstellungen: Er habe mit beiden Staatsmännern bereits „sehr erfolgreiche“ Gespräche geführt und sei nun der Meinung, „es wäre besser, wenn sie sich ohne mich treffen“. Er wolle den Verlauf dieses Gesprächs abwarten.

Obwohl die Vorbereitungen für beide Treffen am Montag offiziell bestätigt wurden, bleiben zahlreiche Fragen offen – insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Bereitschaft Moskaus. Das Weiße Haus bekräftigte zwar, Putin habe einem Gipfel mit Selenskyj zugestimmt, doch von russischer Seite fehlt bislang eine eindeutige Bestätigung.

Russlands zurückhaltende Position

Weiterhin ungeklärt ist die konkrete Ausgestaltung möglicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Fest steht inzwischen jedoch, dass keine US-Soldaten Teil einer eventuellen Friedenstruppe sein werden. Trump schloss dies kategorisch aus, deutete aber an, die USA könnten Luftunterstützung leisten. Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, präzisierte später, der Präsident habe dies als „Option und Möglichkeit“ in Betracht gezogen.

Dem TV-Sender Fox News bestätigte das Weiße Haus unterdessen, dass US-Generalstabschef Dan Caine noch in dieser Woche seine Amtskollegen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Finnland und Italien empfangen werde. Bei diesem Treffen sollen Sicherheitsgarantien und deren Umsetzung erörtert werden.

Auf Nachfrage von Journalisten, ob Putin tatsächlich ein direktes Treffen in den kommenden Wochen „versprochen“ habe, antwortete Leavitt mit einem klaren „Das hat er.“ Moskau hält sich mit konkreten Zusagen bisher zurück. Außenminister Sergej Lawrow erklärte im russischen Staatsfernsehen, man sei grundsätzlich für jedes Gesprächsformat offen, betonte jedoch: „Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden.“ Mit ähnlicher Argumentation hatte Russland bereits frühere Forderungen Selenskyjs nach einem raschen Treffen mit Putin abgewiesen.

Verhandlungsort und Sicherheitsgarantien

Zu einem möglichen Verhandlungsort für die Begegnung zwischen Selenskyj und Putin wollte sich Leavitt nicht festlegen und vermied Spekulationen. Eine Bestätigung oder ein Dementi bezüglich Budapest blieb aus. Putin soll im Gespräch mit Trump Moskau als Treffpunkt vorgeschlagen haben – hierzu verweigerte die Sprecherin mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Gespräche jeden Kommentar. Die Ortswahl wird durch den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen erheblich erschwert.

US-Finanzminister Scott Bessent reagierte in einem Fernsehinterview auf die Frage nach Budapest als Ort für den Dreier-Gipfel ausweichend: „Könnte sein. Zunächst müssen wir aber durch das bilaterale Treffen kommen.“ Seine Antwort auf die Nachfrage, welches der beiden Treffen er meine, erweckte den Eindruck, dass sie möglicherweise an unterschiedlichen Orten stattfinden könnten.

Zur ablehnenden Haltung Russlands gegenüber Friedenstruppen aus NATO-Ländern erklärte Leavitt, Trump führe darüber Gespräche mit Putin und Selenskyj. Der US-Präsident hatte zuvor erklärt, Deutschland, Frankreich und Großbritannien seien bereit, zur Absicherung eines möglichen Friedensabkommens Soldaten in die Ukraine zu entsenden.

Der frühere Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges, schätzt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass für einen wirksamen Schutz der Ukraine mehrere tausend europäische Soldaten erforderlich wären. Die europäischen Staaten müssten gemeinsam mit den USA Sicherheitsgarantien schaffen, die echten Druck auf Moskau ausüben könnten. „Ohne die Entsendung vieler Tausend europäischer Soldaten, vor Ort mit einem klaren Auftrag, strengen Einsatzregeln und echten Fähigkeiten, die Russland respektiert, bleiben solche Garantien eine leere Hülse“, warnte er.

Der US-Präsident äußerte sich unterdessen zu seiner persönlichen Motivation für die Friedensbemühungen: „Ich will versuchen, in den Himmel zu kommen, wenn das möglich ist“, sagte er dem Sender Fox News. Leavitt bekräftigte im Weißen Haus: „Ich denke, der Präsident meinte das ernst. Ich denke, der Präsident will in den Himmel kommen.“

Trump inszeniert sich gerne als Gastgeber des geplanten Gipfels mit Selenskyj und den Europäern. Doch die diplomatische Initiative birgt zahlreiche Risiken. Der Bundeskanzler spricht diese Problematik deutlicher an als andere Beteiligte.

Trump plant, binnen weniger Tage mit Putin über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln – ohne deren direkte Beteiligung. Nun schalten sich die Europäer ein und stärken Kiew den Rücken.

Erstmals seit vier Jahren wird am Freitag ein amtierender US-Präsident mit Kremlchef Putin zusammentreffen.

Ein Berater des Kremls erklärte, die „friedliche Beilegung der Ukraine-Krise“ stehe auf der Agenda des Gipfels.