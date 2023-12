In diesen 7 Geschäften könnt ihr am Montag nicht einkaufen!

Die Verhandlungen über die Gehälter sind erneut gescheitert, und als Reaktion darauf wird am kommenden Montag im Gewerbepark Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ein Streik durchgeführt.

Das Tauziehen setzt sich fort: Selbst nach der sechsten Gesprächsrunde in der Nacht zum Samstag konnte kein Ergebnis erzielt werden. Als Reaktion darauf verschärft die Gewerkschaft erneut ihre Aktionen.

Bereits am Freitag hatten die Arbeitnehmer angekündigt, dass bei ausbleibendem Abschluss Streiks und öffentliche Proteste in verschärfter Form stattfinden werden. Das Ziel ist, möglichst viele Geschäfte zu beeinträchtigen. In Wien werden für den kommenden Dienstag größere Aktionen vorbereitet.

Störungen im Betrieb

Es ist bereits bestätigt: In Ansfelden wird es am kommenden Montag ab 7:30 Uhr zu Warnstreiks kommen. Die Aktion wird bei Hofer, Forstinger, DM, Lidl, Billa Plus, Adler und NKD zwei bis drei Stunden dauern, berichtet die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) laut den „Oberösterreichischen Nachrichten“.

Es besteht die Möglichkeit, dass es zu Störungen im Betrieb und damit beim Einkauf kommen kann. Dies hängt davon ab, wie die Unternehmen auf die Streikmaßnahmen reagieren und ob sie für Ersatz beim Personal sorgen.

Verhandlungen laufen noch

Die Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag für den Handel laufen bereits seit etwa anderthalb Monaten. Die Gewerkschaft hat von Anfang an ihre Forderung deutlich gemacht: ein Gehaltsplus von elf Prozent. Die Arbeitgeber haben später fünf Prozent und eine Einmalzahlung von 800 Euro in Aussicht gestellt.

Etwa 430.000 Menschen arbeiten in Österreich im Handelssektor, wobei fast zwei Drittel davon Frauen sind. Fast 60 Prozent der weiblichen Beschäftigten arbeiten in Teilzeit. Im Gegensatz dazu liegt der Anteil der Männer, die in Teilzeit arbeiten, bei nur etwa 13 Prozent.