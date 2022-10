In Europa steigen wieder die COVID-Zahlen – was steht uns bevor?

Im letzten Herbst wollten sich alle zurücklehnen und Weihnachten und das Neue Jahr in Ruhe feiern. Die Tische wurden festlich gedeckt, Leckereien wurden gekauft, Geschenke verpackt und einige Treffen mit den Liebsten organisiert. Denn nach den schrecklichen Feiertagen im Jahr 2020, bei denen der größte Teil der Welt zu Hause eingesperrt war, waren die Menschen wieder heilfroh im Kreis der Familien feiern zu dürfen.

Aber als Omikron kam, fühlte es sich wieder so an, als wären wir wieder am Anfang der Pandemie angekommen. Trotz eines hohen Impfniveaus in ganz Europa stiegen die Zahlen und abermals mussten viele Menschen Weihnachten im Lockdown verbringen.

Wird es dieses Jahr anders werden, oder werden unsere Türen abermals versperrt bleiben? Hier eine kurze Analyse der Lage.

Wie stark sind die Zahlen gestiegen?

Die Zahlen sind beispielsweise im Vereinigten Königreich um etwa 14 % und in Belgien um 17 % gestiegen gegenüber den Vergleichsmonaten gestiegen. Die Krankenhauseinweisungen nehmen zwar viel langsamer zu, aber sie steigen dennoch pro Tag an. Die Zahlen bewegen sich also zweifellos nach oben, wenn auch nicht ganz mit der Geschwindigkeit, die am Anfang der Pandemie zu beobachten war.

Es wird jedoch angenommen, dass die Fallzahlen noch höher als erwartet sind. Dies liegt an der Tatsache, dass sich die meisten Menschen jetzt mit einem LFT oder Schnelltest testen. Diese können in Apotheken gekauft werden und zeigen die Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten an. Während einige Regierungen verlangen, dass Menschen die Ergebnisse der Lateral-Flow-Tests melden sollen, tun viele Menschen dies nicht.

In den meisten Ländern sind aus diesem Grund kostenlose Tests nicht mehr so weit verbreitet, wie es noch vor einem Jahr der Fall war, so dass viele Menschen, die das Virus haben könnten, sich nicht testen, weil sie denken, dass es sich nur um eine gewöhnliche Erkältung handelt (bei einer Impfung verursacht COVID Symptome, die sehr einer Erkältung ähneln).

Was bedeutet das für die weltweite Gesundheit?

Die gute Nachricht ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ernsthaft an COVID erkranken, gering ist, wenn Sie drei- oder mehrfach geimpft sind. Es besteht jedoch immer noch eine beträchtliche Chance, sich mit dem Virus zu infizieren – aber Sie werden wahrscheinlich nur einige Tage lang einige erkältungsähnliche Symptome verspüren.

In Großbritannien waren Ende September 7.000 Menschen mit dem Virus im Krankenhaus. Aber es wird angenommen, dass 60 % davon (4.200 Personen) wegen etwas anderem behandelt wurden, nicht wegen COVID. Dies ist ein dramatischer Vergleich zu den Tagen im Januar 2021, als jeden Tag fast 2.000 Menschen an dem Virus starben.

Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sind jedoch immer noch anfällig für einen schweren Verlauf der Krankheit. Daher ist es wichtig, dass diese Personen bei Bedarf zusätzliche Auffrischimpfungen bekommen. Einige versuchen auch überfüllte Räumlichkeiten zu vermeiden und bestehen darauf, dass sich Menschen in ihrer Umgebung regelmäßig auf das Virus testen lassen.

Ein Umstand, der manche Ärzte sehr beunruhigt, ist die Möglichkeit einer sogenannten „Twindemie“; Die Mediziner befürchten, dass einige Gripperaten in diesem Jahr schlimmer sein könnten als in den Zeiträumen davor. Daher raten Experten jenen Personen, die zumeist unter Menschen sich aufhalten müssen, eine Grippeschutzimpfung sowie gegebenenfalls eine zusätzliche COVID-Auffrischung sich verabreichen zu lassen.

Steigen die Zahlen überall?

Der jüngste Trend der steigenden Zahlen ist hauptsächlich in Europa zu, ganz im Gegensatz zu seinem Beginn, als sich das Virus ursprünglich auf Ostasien konzentrierte und erst dann mit voller Wucht Europa und dann Amerika traf.

Es scheint, dass derzeit die Zahlen in erster Linie nur in Europa steigen, aber es dürfte auch beträchtliche Anstiege in anderen Teilen der Welt geben, insbesondere in jenen Ländern, bei denen der Personenverkehr ungehindert weiterrollen kann. Die Länder der südlichen Hemisphäre können diesen Anstieg jedoch vermeiden, da sie gerade einen Winter hinter sich gebracht haben.

Warum sind die Zahlen gestiegen?

Wir befinden uns jetzt seit fast drei Jahren in dieser Pandemie und es ist üblich, dass die Raten um diese Jahreszeit steigen. SARS-CoV-2, das Virus, das das Coronavirus verursacht, neigt dazu, unter kühleren Bedingungen sich stärker zu verbreiten, ähnlich wie bei Erkältungen und grippalen Effekten.

Und es liegt vor allem daran, dass man sich in der kühlen und kälteren Jahreszeit eher drinnen als draußen aufhält.

Diese Feststellung bedeutet selbstverständlich nicht, dass das Virus bei heißerem Wetter nicht auftritt, wie die historisch hohen COVID-Raten in Ländern wie Mexiko zeigen, in denen es im Allgemeinen recht warm ist.

Die Zahlen sind auch einfach deshalb gestiegen, weil es heutzutage nur noch sehr wenige Beschränkungen gibt. Einige Länder, wie Italien und Deutschland haben immer noch Maskenpflichten, aber viele, wie Großbritannien und Ungarn, haben alle ihre Anforderungen vor langer Zeit abgeschafft.

In der Zeit des Lockdowns und sogar um diese Zeit im letzten Jahr vermieden die Menschen soziale Kontakte, veranstalteten virtuelle Kneipenabende auf Zoom und arbeiteten zu Hause aus. Im vergangenen Jahr hat sich dank der Impferfolge viel verändert und das Leben in Europa hat sich weitgehend normalisiert. Es gibt kaum noch Einschränkungen, die das tägliche Leben hemmen, in den meisten Ländern trägt man keine Masken mehr und die Menschen verbringen weniger Zeit bei Internet-Konferenzen und in Online Casinos, und haben wieder mehr persönliche Kontakte auf Partys und in diversen Lokalen.

Werden die Zahlen weitersteigen?

Wenn es kälter wird, scheint es fast unvermeidlich, dass die COVID-Zahlen wieder in die Höhe schießen. Aber wenn man bedenkt, dass ein Großteil Europas vollständig geimpft ist, könnte dies bedeuten, dass wir nicht jene Rekordzahlen von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen haben werden, wie diese in den letzten Jahren die Menschheit in Angst und Schrecken versetzt hatten.

In gewisser Weise geschah dies letztes Jahr mit Omikron. Die Menschen waren auf ein weiteres Lockdown-Weihnachten vorbereitet, aber die Situation stellte sich dank der Menge an geimpften Menschen als milder heraus und glücklicherweise waren die meisten Personen, die erkrankten, von milden Symptomen begleitet.

Einige Maßnahmen werden aber auch in diesem Herbst und Winter ergriffen werden müssen, um den bevorstehenden Anstieg der Zahlen einzudämmen, einschließlich der Verabreichung diverser COVID-Booster, die schutzbedürftigen Personen dringend annehmen sollten.

Wird Weihnachten dieses Jahr wieder ausfallen?

Es ist unwahrscheinlich, dass Weihnachten dieses Jahr abgesagt wird, was hauptsächlich auf die Anzahl der geimpften Menschen und die Tatsache zurückzuführen ist, dass die meisten Infektionen jetzt mild verlaufen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Maskenpflicht und andere Vorsichtsmaßnahmen wieder Kraft treten werden, aber auch diese Vorsichtsmaßnahmen sind eher unwahrscheinlich – zumal einige Länder, wie die VAE, sie buchstäblich gerade abgeschafft haben.

Obwohl die COVID-Zahlen steigen, ist die Situation bei weitem nicht so düster wie in den vergangenen Jahren. Es ist wahrscheinlich, dass Sie trotz des Anstiegs der Zahlen Weihnachten wieder mit Ihren Lieben verbringen können – aber es ist wichtig sich regelmäßig zu testen, und bedenken Sie, dass COVID für einige Risikogruppen weiterhin immer noch sehr gefährlich sein kann.