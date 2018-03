In diesem Alter solltest du auf keinen Fall heiraten!

Zwar weiß man nach wie vor nicht genau, wann man das ideale Heirats-Alter erreicht hat, erforscht wurde allerdings jenes Hochzeits-Alter, in dem das Risiko einer Scheidung am höchsten ist.

Forschungen der Universitiy of Utah ergaben, dass bei einer Heirat im Alter von 20 Jahren, das Risiko einer Scheidung um ganze 50 (!) Prozent höher ist, als wenn man erst mit 25 heiratet.

Außerdem fanden die Forscher rund um den Soziologen Nicholas Wolfinger heraus, dass ab dem 25. Lebensjahr mit jedem Jahr, das man weiter bis zur Hochzeit wartet, das Scheidungsrisiko um elf Prozent sinkt. Ab 32 sieht das Ganze wieder anders aus. Ab diesem Alter steigt das Risiko nämlich mit jedem weiteren Jahr um fünf Prozent.

Der Soziologe vermutet, dass das erhöhte Scheidungsrisiko ab dem 32. Lebensjahr mit den bis dato erlebten schmerzhaften Erfahrungen zu tun hat. Diese trägt man nämlich wie einen Rucksack in die Beziehung, was zu Schwierigkeiten in der Ehe führen kann.