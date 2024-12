Internationale Fahndung auf Balkans Mafia-Boss Radoje Zvicer

Radoje Zvicer – einer der meistgesuchten Verbrecher Österreichs und sogar Europas. Er gilt als mutmaßlicher Anführer des berüchtigten Kavač-Clans. Doch wer steckt hinter diesem Namen?

Radoje Zvicer, das berüchtigte Oberhaupt des Kavac-Clans aus Montenegro, gehört zu den meistgesuchten Personen Europas. Ihm werden zahlreiche schwere Verbrechen zur Last gelegt, insbesondere im Zusammenhang mit einem langandauernden Konflikt mit dem rivalisierenden Skaljari-Clan. Dieser blutige Streit hat zahlreiche Menschenleben gefordert. Der Kavac-Clan ist bekannt für seine führende Rolle im internationalen Kokainhandel zwischen Südamerika und Europa. Berichten zufolge soll der Clan auch in Österreich aktiv sein.

Zvicer und seine Organisation waren kürzlich Thema der ServusTV-Sendung „Fahndung Österreich“. Daniel Lichtenegger, Leiter der Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt, erklärte, dass Zvicer nicht nur für umfangreichen Drogenhandel verantwortlich sei, sondern auch mit zahlreichen Gewaltverbrechen in Verbindung stehe. Diese Verbrechen umfassen Entführungen, Erpressung, Folter und Mord. Besonders in Österreich wird Zvicer wegen seiner Verbindungen zum Kokainvertrieb gesucht.

Im Jahr 2024 gaben die österreichischen Behörden eine Fahndungsnotiz heraus, in der Zvicer verdächtigt wird, in großem Umfang reines Kokain illegal nach Österreich eingeführt zu haben. Diese kriminellen Aktivitäten erstrecken sich auch auf Deutschland, wo Zvicer mit rund 20 Morden in Verbindung gebracht wird, darunter der berüchtigte Mafia-Mord in Wien.

FOTO: BMI

Immer im Verborgenen

Am 21. Dezember 2018 wurde Vladimir R., ein mutmaßliches Clan-Mitglied, in der Wiener Innenstadt erschossen – eine Tat, die im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den Clans steht. Zwar gibt es keine direkten Beweise, die Zvicer mit diesem Mord in Verbindung bringen, jedoch wird angenommen, dass er eine zentrale Rolle in den Aktivitäten und internen Auseinandersetzungen seines Clans spielt.

Zvicer lebt seit Jahren im Untergrund und hat mehrfach seine Identität gewechselt. Das österreichische Innenministerium hat mehrere Aliasnamen von ihm veröffentlicht.

Aliasnamen

Babic Josip geb. 06.02.1979 in Deutschland

Gojkovic Dragan geb. 08.09.1977 in Berane/Montenegro

Grepo David geb. 02.03.1983

Karoly Ferenc geb. 31.03.1975

Lang Davor geb. 25.05.1975 in Novi Sad

Maros Krsto geb. 30.07.1978 in Kotor/Montenegro

Maros Krsto geb. 31.07.1978

Papic Zeljko geb. 11.03.1980 in Ljubljana/Slowenien

Salonikios Leos geb. 29.09.1987 Thessaloniki/Griechenland

Vrablic Ludovit geb. 15.11.1980

Zambelic Manuel geb. 26.06.1980

Zec Slobodan geb. 23.03.1976 in Novi Sad

Zvicer Radoje geb. 31.07.1978

Zviter Radoe geb. 20.12.1982

Zvitser Radoie geb. 21.12.1982

Berichten zufolge hat er mehrere Attentate überlebt, darunter einen Anschlag im Jahr 2020 in der Ukraine. Seitdem gilt er als flüchtig und wird im Ausland vermutet.

Die österreichischen Behörden hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, da Zvicer möglicherweise in Österreich oder einem anderen Land Unterschlupf gefunden hat. Gegen ihn besteht ein internationaler Haftbefehl. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle, telefonisch unter der Nummer 053 133 133 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen werden.