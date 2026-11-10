Italien vergibt 50 Häuser mietfrei: Auch Österreicher können sich bewerben

Panoramablick, vier Zimmer, saniert auf Kosten der Region. Kalabrien verschenkt 50 Immobilien, doch die Bewerbungsfrist läuft.

Kalabrien will mit dem Projekt „La Calabria ti regala la casa“ der Abwanderung und dem Leerstand in kleinen Dörfern entgegenwirken. Wer neu zuzieht, bekommt eine sanierte Wohnung oder ein saniertes Haus, die Renovierungskosten trägt die Region.

Zur Auswahl stehen 50 Immobilien in 26 Gemeinden, die jeweils weniger als 5.000 Einwohner haben. In Alessandria del Carretto wird eine Zweizimmerwohnung mit 52 Quadratmetern angeboten. In San Floro steht ein Haus mit 140 Quadratmetern und vier Zimmern bereit, es bietet einen Panoramablick.

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Auch in Scigliano und Rovito gibt es Objekte. Anders als bei den Ein-Euro-Häusern müssen die neuen Bewohner weder kaufen noch selbst renovieren, die Sanierung übernimmt die Region.

Hinter der Initiative steht Regionalpräsident Roberto Occhiuto. Laut „Südtirolnews“ stellt Kalabrien dafür insgesamt 20 Millionen Euro bereit. Pro Quadratmeter sind bis zu 2.000 Euro für die Renovierung vorgesehen, bei einer Obergrenze von 280.000 Euro je Immobilie.

Neues Konzept

Neu an dem Programm ist die Verbindung zweier Elemente: Leerstehende Objekte in kleinen Orten werden gebündelt angeboten, die Sanierung wird vollständig aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Interessenten wählen aus konkreten Wohnungen und Häusern, für die die Maßnahmen bereits festgelegt sind.

Die Kosten dürfen 2.000 Euro/m² und 280.000 Euro pro Objekt nicht übersteigen. Das Gesamtvolumen des Programms beträgt 20 Millionen Euro.

Bewerbungsregeln

Bewerben kann sich, wer mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens 3 Jahren außerhalb Kalabriens lebt. Die Immobilie muss 10 Jahre lang als Hauptwohnsitz genutzt werden.

Über die Vergabe entscheidet ein Punktesystem, bei dem Familien mit Kindern, junge Paare und bestimmte Berufsgruppen zusätzliche Punkte erhalten. Untersagt sind sowohl die touristische Vermietung als auch die Untervermietung.

Sämtliche verfügbaren Immobilien samt Grundrissen und geplanten Sanierungen sind auf dem offiziellen Portal der Region einsehbar.

Die Bewerbung läuft online, die Frist endet am 18. Dezember 2026.