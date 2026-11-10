Italientief bringt Regen nach Österreich: An der Adria drohen Rekordmengen

Ein kräftiges Italientief bringt Regen nach Österreich. An der kroatischen Adriaküste könnten sogar extreme Niederschlagsmengen und stürmischer Wind drohen.

Wechselhaft und nass zeigt sich das Wetter in Österreich diese Woche, verantwortlich dafür ist ein Italientief. Der Regen konzentriert sich auf die Alpensüdseite, in Oberitalien und an der Adria drohen indes sehr große Niederschlagsmengen.

Über Oberitalien liegt ein Tief, das feuchte Luft nach Österreich lenkt. Von Dienstag an geht es an der Alpennordseite unbeständiger zu, zeitweise regnet es. Am Donnerstag erreicht dann viel Regen die Alpensüdseite.

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Besonders heftig könnte das Wetter in Oberitalien und entlang der Adria ausfallen. Nach einer Prognose von WetterOnline Austria sind an Teilen der kroatischen Küste sogar mehr als 300 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Dazu wird kräftiger bis stürmischer Wind erwartet. Ob diese außergewöhnlichen Niederschlagsmengen tatsächlich erreicht werden, ist noch unsicher. Die weitere Entwicklung hängt von der genauen Zugbahn und Stärke des Tiefs ab.

Über dem Mittelmeerraum gewinnt ein kräftiges Italientief an Stärke. Die feuchten Luftmassen sorgen entlang der Adria und in Oberitalien für heftigen Regen. Vor allem an der kroatischen Küste halten die Prognosen in kurzer Zeit mehr als 300 Liter pro Quadratmeter für möglich, begleitet von starkem Wind.

Der Wochenverlauf

Am Dienstag beginnt der Tag in weiten Teilen des Landes trüb. Im Süden bleibt es vielerorts trocken, anderswo fällt vor allem am Vormittag Regen, am meisten im nördlichen Alpenvorland. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 2000 und 2500 Metern.

Am Nachmittag zeigen sich im Süden und Westen erste Auflockerungen. Der Wind weht nur schwach. In der Früh werden 0 bis 7 Grad gemessen, tagsüber erreichen die Temperaturen 5 bis 12 Grad, wobei es im Westen am mildesten ist.

Am Mittwoch ziehen bei westlicher Höhenströmung Wolkenfelder durch, gebietsweise liegt Hochnebel. Im Norden und Osten überwiegen die Wolken, im Norden regnet es zeitweise. Im Westen und Süden kommt tagsüber phasenweise die Sonne durch, ehe sich gegen Abend von Westen her neuerlich Wolken nähern.

Meist weht nur schwacher Wind, im Osten stellenweise mäßiger aus Ost bis Süd. Die Frühwerte bewegen sich zwischen minus 1 und plus 6 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 5 und 10 Grad, im Westen zwischen 11 und 16 Grad.

Umschwung am Donnerstag

Am Donnerstagvormittag mischt sich zunächst ein Tief über Südfrankreich ein. Im Osten hält sich Hochnebel, ansonsten ist es teils sonnig. Ab dem Vormittag zieht es von Südwesten her zu, leichter Regen setzt ein, und bis zum Abend breitet er sich über weite Teile des Landes aus.

Entlang des Alpenhauptkamms weht lebhafter Südföhn. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 1 bis 7 Grad, die Höchstwerte bei 8 bis 15 Grad.

Freitag bringt Abkühlung

Am Freitag, 13. November, könnte ein Tief über Oberitalien in weiten Teilen Österreichs für Regen sorgen. Besonders im Süden und Südosten werden in der zweiten Tageshälfte kräftigere Niederschläge erwartet. Gleichzeitig gehen die Temperaturen zurück. Die Schneefallgrenze könnte von Norden her auf 600 bis 800 Meter sinken, im Süden am Abend auf unter 1.000 Meter.

An der Alpennordseite frischt der Nordwestwind kräftig auf. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen 2 und 10 Grad, tagsüber werden 7 bis 12 Grad erwartet.