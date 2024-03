Jake Gyllenhaal als UFC-Kämpfer in ‚Road House‘ (VIDEO)

Jake Gyllenhaal, der Hollywood-Schauspieler mit dem beeindruckenden Faustschlag, hat sich in ein neues Level seiner Karriere katapultiert. In der Neuauflage des 80er-Jahre-Kultfilms „Road House“ schlüpft er in die Haut eines ehemaligen UFC-Kämpfers – eine Rolle, für die er über ein Jahr hart trainiert hat.

Gyllenhaal, bekannt für seine intensive Rollenvorbereitung, hat sich für „Road House“ buchstäblich in die Arena des Kampfsports begeben. In der Rolle des Dalton, eines ehemaligen UFC-Kämpfers, der nun als Türsteher in den Florida Keys arbeitet, hat Gyllenhaal die Messlatte hoch gelegt. Sein Trainer Jason Walsh schwärmt im „Insider“-Interview von Gyllenhaals Einsatz: „Er war der perfekte Musterschüler. Ich musste ihm sogar raten, einen Ruhetag einzulegen, so engagiert war er.“

In der Handlung des Films wird Dalton von Frankie (gespielt von Jessica Williams), der Besitzerin des Road Houses, angeheuert, um mit den zunehmenden Rowdys fertig zu werden. Unter den Unruhestiftern ist auch der echte UFC-Kämpfer Conor McGregor, eine Herausforderung, der sich Gyllenhaal auch physisch stellt.

Fernseher statt Kinoleinwand

Ursprünglich für die große Leinwand konzipiert, ist „Road House“ nun auf Amazon verfügbar. Produzent Joel Silver war ursprünglich nicht begeistert von der Entscheidung, den Film direkt auf einer Streaming-Plattform zu veröffentlichen. Trotz intensiver Diskussionen mit den Studio-Bossen hat sich am Ende jedoch der Streaming-Weg durchgesetzt.

Lesen Sie auch: Amazon stellt Dienst ohne Vorankündigung komplett ein Durch die Synchronisierung des Adressbuchs war es sogar möglich, gespeicherte Kontakte einfach per Namensnennung anzurufen.

Amazon: 10.000 Mitarbeiter verlieren ihren Job Der multinationale Riese Amazon plant, ab dieser Woche mehr als 10.000 Mitarbeiter zu entlassen

Jeff Bezos Vermögen & der unfassbare Erfolg von Amazon Der Amazon Besitzer ist einer der reichsten Männer der Welt. Wie hoch ist das Vermögen von Jeff Bezos? Mehr dazu.

Trotz aller Kontroversen ist „Road House“ nun für alle Amazon-User verfügbar. Und obwohl der Film sicherlich auf der großen Leinwand beeindruckt hätte, bietet das Streaming auch seine Vorteile: Man kann den Film bequem von zu Hause aus genießen, ohne die Couch verlassen zu müssen. Und wer weiß, vielleicht inspiriert Gyllenhaals intensive Vorbereitung und beeindruckende Performance auch den einen oder anderen, selbst aktiv zu werden.