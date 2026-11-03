Jetzt wird es ernst: Kickl fordert Einbürgerungsstopp und nimmt ÖVP ins Visier

Kickl fordert einen sofortigen Stopp bei Einbürgerungen von Asylberechtigten. Jetzt setzt er die ÖVP mit Ansage unter Zugzwang.

FPÖ-Chef Herbert Kickl verlangt, die Vergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft an Asylberechtigte umgehend zu stoppen. Erleichterungen für in Österreich geborene Kinder von Einwanderern lehnt er ab.

Die Staatsbürgerschaft sei ein besonders schützenswertes Gut, argumentiert Kickl. Weil die Einbürgerungszahlen steigen, hält er Verschärfungen für notwendig. Einer automatischen Vergabe an in Österreich geborene Kinder von Einwanderern erteilt er eine klare Absage.

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Asyl habe nach Kickls politischer Forderung Schutz vor Verfolgung auf Zeit zu bieten. Am Ende müsse die Rückkehr ins Herkunftsland stehen, nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. In diesem Zusammenhang spricht er von einem „Einbürgerungstsunami“.

Angriff auf ÖVP

Der FPÖ-Obmann wirft der ÖVP und Bundeskanzler Christian Stocker mangelnde Konsequenz vor. Zwar werde das Thema mittlerweile als wichtig dargestellt, doch die Volkspartei habe in dieser Gesetzgebungsperiode bereits zweimal FPÖ-Anträge auf ein Ende der Staatsbürgerschaftsvergabe an Asylberechtigte abgelehnt. Ein weiterer Antrag sei im September vertagt worden.

Die FPÖ wolle die ÖVP bei nächster Gelegenheit auf die Probe stellen. Kickl spricht von einer politischen „Nagelprobe“. Zugleich verweist er auf Vorhaben, die aus seiner Sicht nicht eingelöst wurden, etwa das Verbot des politischen Islam und die ORF-Haushaltsabgabe.

Einbürgerungsdaten

Zur Untermauerung beruft sich Kickl auf Einbürgerungsdaten. Seinen Angaben zufolge seien 2025 und im ersten Halbjahr 2026 mehr als 25.000 Menschen mit Wohnsitz in Österreich eingebürgert worden. Syrer und Afghanen hätten dabei fast ein Drittel ausgemacht.

Kickl stellt einen Zusammenhang mit der Fluchtbewegung seit 2015 her.