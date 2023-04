Junge Frau verliert nach Einnahme von Medikamenten all ihre Zähne

Eine junge Frau aus Vancouver, Natalie Lacasse, hat bereits in jungen Jahren all ihre Zähne durch eine Prothese ersetzt bekommen. Doch dies hat sie nicht gebrochen. Lacasse leidet unter chronischen Schmerzen, seit bei ihr im Alter von 12 Jahren eine Funktionsstörung des linken Kiefergelenks, eine sogenannte temporomandibuläre Störung, diagnostiziert wurde. Sieben Jahre später, im Alter von 19 Jahren, verlor sie alle ihre Zähne aufgrund von Medikamenten, die sie einnahm.

Lacasse hat viele Jahre ihrer Jugend damit verbracht, ihr Lächeln und ihre Zähne zu verstecken. Sie war entsetzt, dass jemand, selbst ihre eigene Familie, sie ohne ihr Gebiss sehen konnte. Doch nun versucht sie, das Beste aus ihrer Situation zu machen, indem sie auf TikTok ihre traumatische Geschichte und ihr Lächeln mit ihren über 16.800 Followern teilt.

Säure greift Zähne an

Zurückblickend erzählt Lacasse, dass sie Naproxen verschrieben bekam, nachdem sie sich im Alter von 18 Jahren bei einem Autounfall den unteren Rückenmuskel gerissen hatte. Sie wurde angewiesen, das Medikament für zwei Wochen zu nehmen, aber es verursachte Magengeschwüre, für die sie fünf Monate lang ununterbrochen erbrechen musste. Sie hatte keine Ahnung, dass das Putzen ihrer Zähne nach dem Erbrechen die Säure in die Zähne treibt und den Zahnschmelz angreift. Dadurch wurden ihre Zähne zerstört.

Dies führte dazu, dass Lacasse alle ihre Zähne verlor. Sie hatte Schwierigkeiten, sich gegen Stigmatisierung und Annahmen zu verteidigen, dass ihr Zahnverlust auf Drogenmissbrauch zurückzuführen sei. Sie sparte für einen Zahn nach dem anderen und ersetzte die kaputten Zähne durch eine Prothese, die ihr 5.000 Dollar kostete. Doch selbst damit konnte sie niemals ihr natürliches Aussehen erreichen.

Zähne fallen aus

Lacasse hofft, dass sie sich irgendwann eine Kieferrekonstruktion leisten kann, um die Schmerzen durch die temporomandibuläre Störung zu lindern, mit denen sie immer noch zu kämpfen hat. Ihr aktuelles Gebiss kann sie nur etwa eine Stunde lang tragen, bis ihre Kopfschmerzen zu Migräne führen. Sie kann das Gebiss auch nicht beim Essen tragen, da sie Schwierigkeiten hat, ohne Oberkieferzähne und mit abgebrochenen Unterkieferzähnen zu essen.

Trotz all dieser Herausforderungen versucht Lacasse, Humor und Licht in ihre Situation zu bringen. Ein von ihr auf TikTok geposteter Clip, in dem sie ihr Gebiss vor der Kamera ausspuckt, wurde viral und hat mehr als 1,7 Millionen Aufrufe erhalten. Ihre humorvolle Herangehensweise hat viele ihrer Follower inspiriert und ermutigt, offen über ihre eigenen Herausforderungen zu sprechen.

Lacasse hofft nun, dass ihre Geschichte anderen Betroffenen ermutigen wird, sich selbst nicht zu sehr zurückzuziehen, sondern trotz aller Widrigkeiten weiterzumachen.