Junge Serbin in Tschechien niedergestochen – tot!

Die leblose Leiche der Serbin Marija D. wurde in Tschechien gefunden, die ersten Informationen zufolge mit einem Messer getötet wurde – der Ehemann und ihr gemeinsames Kind waren zu dieser Zeit in Belgrad. Die örtliche Polizei nahm den Verdächtigen Stefan S. (27) fest, der sich vor der Polizei zuerst falsch auswies, später aber die Tat gestand.

Dass mit Marija D. etwas Seltsames vor sich ging, bemerkten ihre Angehörigen, da sie sich längere Zeit nicht am Handy meldete. Sie alarmierten die Polizei, die Marija in einer Blutlache in ihrer Wohnung im tschechischen Brünn fand.

Sofort wurde eine Untersuchung eingeleitet, bei der festgestellt wurde, dass ihr Landsmann des Mordes verdächtigt wird. Die Belgrader Medien gaben bekannt, dass es sich um Stefan S. (27) handelt. Seine Spuren wurden in der Wohnung gefunden, sodass er schnell festgenommen wurde.

Die Polizei spürte ihn in seinem Dienstwagen auf, in dem er stark alkoholisiert unterwegs war. Auf dem Weg zur Polizeiwache versuchte er die Beamt:innen zu täuschen, indem er sich mit falscher Identität auswies, später jedoch – wohl im nüchternen Zustand – gab er seinen richtigen Namen bekannt.

Angaben zufolge hat sich der Verdächtige mit der Bankomatkarte des Opfers schamlos bedient, um in mehreren Geschäften zu bezahlen.