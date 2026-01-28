Justiz-Putsch in Belgrad: Vucic sichert sich Macht über Staatsanwälte

Das serbische Parlament hat mit der Mehrheit des rechtsnationalen Regierungslagers kontroverse Änderungen der Justizgesetze verabschiedet. Wie aus der Abstimmung hervorgeht, unterstützten 138 Abgeordnete das Reformpaket, während 37 Parlamentarier dagegen votierten. Die beschlossenen Novellen erweitern den Einflussbereich von Staatspräsident Aleksandar Vucic auf die Justizorgane und Staatsanwaltschaften erheblich.

Justizautonomie gefährdet

Besonders betroffen von den Neuregelungen ist die Sonderstaatsanwaltschaft für organisiertes Verbrechen (TOK), die bislang weitgehend autonom agierte. Die Behörde hatte im Dezember vergangenen Jahres ein Verfahren gegen den Kultusminister und engen Vucic-Vertrauten Nikola Selakovic eingeleitet.

Dem Minister wird vorgeworfen, Dokumente gefälscht zu haben, um den Denkmalschutzstatus eines Gebäudes in Belgrad aufheben zu lassen.