KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Machtausbau

Justiz-Putsch in Belgrad: Vucic sichert sich Macht über Staatsanwälte

Justiz-Putsch in Belgrad: Vucic sichert sich Macht über Staatsanwälte
FOTO: EPA/ANDREJ CUKIC
1 Min. Lesezeit |

Das serbische Parlament hat mit der Mehrheit des rechtsnationalen Regierungslagers kontroverse Änderungen der Justizgesetze verabschiedet. Wie aus der Abstimmung hervorgeht, unterstützten 138 Abgeordnete das Reformpaket, während 37 Parlamentarier dagegen votierten. Die beschlossenen Novellen erweitern den Einflussbereich von Staatspräsident Aleksandar Vucic auf die Justizorgane und Staatsanwaltschaften erheblich.

⇢ „Wissen ist Macht“: Tausende stürmen Belgrads Straßen gegen Vučić-Regierung

Justizautonomie gefährdet

Besonders betroffen von den Neuregelungen ist die Sonderstaatsanwaltschaft für organisiertes Verbrechen (TOK), die bislang weitgehend autonom agierte. Die Behörde hatte im Dezember vergangenen Jahres ein Verfahren gegen den Kultusminister und engen Vucic-Vertrauten Nikola Selakovic eingeleitet.

Dem Minister wird vorgeworfen, Dokumente gefälscht zu haben, um den Denkmalschutzstatus eines Gebäudes in Belgrad aufheben zu lassen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Versorgungslage
Apotheken-Alarm: 1.300 Medikamente knapp – neue Grippewelle droht
| Machtausbau
Justiz-Putsch in Belgrad: Vucic sichert sich Macht über Staatsanwälte
| Kontroverse
„Dolchstoß für jüdische Gemeinden“: Kurz bei Gedenktag mit Rechtsextremen
| Kinoflop
Millionen für Marketing, ein Ticket verkauft: Melania-Doku floppt im Kino
| Brandkatastrophe
Erneut Flammen-Inferno in Luxus-Skiort: 260 Personen evakuiert (VIDEOS)
MEHR AKTUELLE NEWS