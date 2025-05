Karriere-Kick mit Starfaktor: „SOUNDCHECK“ mischt ab 31. Mai die Musikszene auf!

Neues Format, echte Bühne, echte Chancen: Mit SOUNDCHECK startet am 31. Mai im Theater am Spittelberg ein brandneuer Live-Contest für Musiker:innen, die mehr wollen. Kein Casting-Schnickschnack – hier stehen bereits veröffentlichte Acts im Rampenlicht, die bereit sind, durchzustarten. Hinter dem Projekt steht ESC-Star Cesár Sampson, die Jury ist prominent, das Publikum entscheidet mit – und Influencer-Star ALEKS.SOCIAL bringt den Vibe direkt in die Feeds. Wer mitmachen will, muss schnell sein: Die Anmeldung läuft noch!

Wettbewerb mit Mission

SOUNDCHECK richtet sich an aufstrebende Künstler*innen, die ihre ersten Songs bereits auf Social Media oder Streaming-Plattformen veröffentlicht haben und nun die Bühne erobern wollen. Ziel ist es, die Lücke zwischen Casting-Shows und etablierter Musikindustrie zu schließen. In zwei Vorrunden – am 31. Mai und am 20. Juni – performen jeweils sechs Acts live vor Publikum und einer prominenten Jury. Jeweils drei von ihnen qualifizieren sich für das große Finale am 19. Juli.

In zwei Vorrunden kämpfen junge Talente um sechs begehrte Plätze im großen Finale. Die exklusive SOUNDCHECK-Jury, zusammengestellt von Cesár Sampson, bewertet die Acts – und das Publikum votet via Lärmpegelmesser mit. Die Preise reichen von professioneller Produktion, Mixing und Mastering über hochwertiges Studioequipment bis hin zu Social Media Coaching. Sei dabei – als Act oder im Publikum!

Jury mit ESC-Flair

Für die künstlerische Leitung sorgt niemand Geringerer als Cesár Sampson selbst. Unterstützt wird er von einer wechselnden Jury aus bekannten Musikerinnen und Musikexpertinnen:

Als besonderes Highlight fungiert Influencer ALEKS.SOCIAL während der Shows als „Noise-Meter“ – das Sprachrohr des Publikums auf Social Media.

Live dabei: Mik Dim – Balkan-Vibes aus Wien

Einer der Acts, die bereits feststehen: Singer-Songwriter Mik Dim wird am 31. Mai um 19:30 Uhr live beim Coca-Cola SOUNDCHECK by @cesarsampson auftreten. Der Künstler mit Balkanwurzeln aus Wien bringt ehrliche Texte, starke Melodien und jede Menge Bühnenenergie mit – und hofft auf euren Support. Denn: Euer Applaus entscheidet!

Das Publikumsvoting läuft direkt vor Ort – je lauter ihr seid, desto größer seine Chance weiterzukommen. Also: Kommt vorbei, bringt Stimmung mit und lasst uns gemeinsam die Bühne zum Beben bringen!

SOUNDCHECK – Tune In & Take Off. Jetzt anmelden oder Tickets sichern und Teil einer neuen Ära der österreichischen Musikszene werden!