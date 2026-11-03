Katze auf Kreuz geschraubt: 5.200 Euro für Hinweis auf Täter

Eine tote Katze am Holzkreuz in Admont. Jetzt lockt eine Belohnung von über 5.000 Euro mögliche Mitwisser aus der Deckung.

Der Tod einer Katze, die im steirischen Admont an einem Holzkreuz befestigt wurde, hat die ausgesetzte Ergreiferprämie spürbar in die Höhe getrieben. Gefragt ist ein Hinweis, der dazu beiträgt, dass die Täterschaft gerichtlich festgestellt werden kann.

Am Freitag hatte die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe bekanntgegeben, dass ein Unterstützer 2.000 Euro als Prämie ausgesetzt hat. Mehrere Privatpersonen legten 1.200 Euro nach, die Firma FEDOR Tiernahrung steuerte zusätzliche 2.000 Euro bei. Die Belohnung beläuft sich damit auf 5.200 Euro.

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Dank und Appell

Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe, zeigte sich dankbar für die Unterstützung. Sie hoffe, dass Mitwisser oder Beobachter nun Details zum Täter weitergeben.

Kurt Gasper von FEDOR Tiernahrung erklärt die Aufstockung mit den Worten: „Tiere können sich nicht selbst schützen und sind darauf angewiesen, dass wir Menschen Verantwortung übernehmen. Mit unserem Betrag möchten wir dazu beitragen, dass dieser Fall aufgeklärt und der oder die Verantwortlichen ermittelt werden können.“

Strafrahmen im Fokus

Belohnt wird jener Hinweis, der entscheidend dazu beiträgt, dass die Täterschaft gerichtlich festgestellt werden kann. Wegen Tierquälerei drohen nach § 222 StGB bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Die Bestimmung erfasst ausdrücklich auch das mutwillige Töten eines Wirbeltiers.

Die Pfotenhilfe verlangt seit Längerem, den Strafrahmen für Tierquälerei auf fünf Jahre anzuheben. Gesetzlich umgesetzt wurde diese Forderung bislang nicht. Die Organisation verweist dabei auch auf Erkenntnisse über mögliche Zusammenhänge zwischen Tierquälerei und späterer Gewalt gegenüber Menschen.

Hinweise nimmt die Pfotenhilfe unter info@pfotenhilfe.at entgegen, ebenso können sie direkt an die Polizei Admont unter 059 133 6341 übermittelt werden.