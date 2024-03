Katze erspart Frau den teuren Schlüsseldienst und rettet sie (VIDEO)

Es war ein Tag wie jeder andere, als Cemre Yilmaz, bekannt unter ihrem TikTok-Handle @cemreyz, in Eile ihre Wohnung verließ. Doch das alltägliche Szenario nahm eine unerwartete Wendung, als sie feststellte, dass sie ihren Schlüssel vergessen hatte – und die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen war. Glücklicherweise war ihre Rettung näher, als sie dachte. Ihre Katze, die sie in einem viralen TikTok-Video liebevoll als ihren „Schlüsseldienst“ bezeichnete, sollte die Heldin des Tages werden.

Cemre, eine leidenschaftliche TikTokerin, dokumentierte ihr Missgeschick in einem Video, das sie auf der Plattform teilte. Sie zeigte, wie sie ihre Katze an der Wohnungstür anlockte und rief, in der Hoffnung, dass das flauschige Haustier die Tür öffnen könnte. Und tatsächlich, nach einigen Minuten des Wartens und Rufens, gelang es dem geschickten Vierbeiner, die Tür zu öffnen und seiner Besitzerin den Zugang zur Wohnung zu ermöglichen.

Auf TikTok gefeiert

Das Video, in dem Cemre ihre Katze als „Schlüsseldienst“ feierte, wurde schnell zu einem viralen Hit auf TikTok. Die Community war begeistert von der cleveren Katze und ihrer heldenhaften Aktion. Viele User äußerten Bewunderung für die Fähigkeiten der Katze und den Wunsch, ihren eigenen Haustieren ähnliche Tricks beizubringen, um zukünftige Schlüsselmissgeschicke zu vermeiden.

Zum Thema Katzen-Training gibt es zahlreiche Methoden und Tipps. Zunächst sollten Katzenbesitzer herausfinden, was ihre Katze motiviert. Einige Katzen lieben Futter, andere bevorzugen bestimmte Spielzeuge. Wichtig sind Geduld, positive Verstärkung und viele Wiederholungen. Eine beliebte Methode ist das Clicker-Training, das ursprünglich aus der Hundeerziehung bekannt ist. Dabei wird ein Klicker verwendet, um gewünschtes Verhalten unmittelbar zu bestätigen. Nach dem Klick folgt sofort ein Leckerli. Das Clicker-Training ist ideal, um Katzen zu beschäftigen und ihnen eine willkommene Abwechslung zu bieten.

„Süßer Schlüsseldienst“

Cemres Video hat mittlerweile über 5,7 Millionen Klicks erzielt, über 700.000 Likes erhalten und über 4.000 Kommentare ausgelöst. Die Community ist begeistert von der cleveren Katze und ihrem heldenhaften Einsatz. „Ich wünschte, meine Katze könnte das auch!“, kommentierte ein User. „Das ist der süßeste Schlüsseldienst, den ich je gesehen habe“, schrieb ein anderer.

In einer Welt, in der Missgeschicke passieren und Schlüssel vergessen werden, könnte es sich lohnen, die Fähigkeiten unserer pelzigen Freunde nicht zu unterschätzen. Wer weiß, vielleicht ist der nächste „Schlüsseldienst“ auch in Ihrem Zuhause nur eine Katzentoilette entfernt.