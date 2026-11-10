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Kein Bargeld mehr: Neues Parksystem vor Krankenhaus sorgt für Kritik

Kein Bargeld mehr: Neues Parksystem vor Krankenhaus sorgt für Kritik
Symbolbild FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Keine Schranke, kein Münzfach, nur ein Kennzeichen zählt. Vor dem Krankenhaus Friesach läuft ein Test, der in den sozialen Medien Wellen schlägt.

Seit dem 5. November gilt am Deutsch-Ordens-Krankenhaus Friesach ein neues Parksystem, bei dem ausschließlich mit der Bankomatkarte bezahlt werden kann. Die Neuerung wird drei Monate lang getestet und stößt in sozialen Medien bereits auf Kritik.

Ort des Geschehens

Bei der Zufahrt registriert das System das Kennzeichen automatisch, Schranken gibt es keine mehr. Die neue Regelung betrifft Patienten, Besucher und Mitarbeiter.

Kritik in sozialen Medien

Unter den Facebook-Beiträgen dazu machen Nutzer ihrem Unmut Luft. „Unvorstellbar, was machen ältere Menschen? Einfach nur eine Frechheit“, schreibt ein Nutzer.

Wer die Bankomatkarte vergessen hat oder gerade nicht bei sich trägt, kann die Parkgebühr binnen 48 Stunden im Nachhinein überweisen. In den nächsten Wochen soll zudem die Bezahlung über die Park-App EasyPark möglich werden.

Testphase läuft

Die Krankenhausleitung zeigt für die Beschwerden Verständnis. Mitarbeiter und Portiers wurden eigens geschult und sollen bei Problemen zur Seite stehen.

Drei Monate lang wird das System zunächst erprobt, danach soll sich zeigen, ob der Wegfall der Bargeldzahlung gröbere Schwierigkeiten mit sich bringt.

Eine Rückkehr zum Bezahlen mit Bargeld ist vorerst nicht angekündigt.

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KO KOSMO-Redaktion
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