Keine Alimente, kein Steuerbonus: Was getrennte Eltern ab 2027 wissen müssen

Nach einer Trennung zahlt ein Elternteil die vereinbarten Alimente nicht mehr oder nur unregelmäßig. Für den anderen Elternteil kann das nicht nur finanzielle Sorgen bedeuten, sondern auch steuerliche Folgen haben. Denn wer seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt, verliert unter bestimmten Voraussetzungen seinen Anspruch auf den Familienbonus Plus. Ab 2027 wird diese Regel durch neue Aufteilungsvorschriften besonders interessant.

Für viele Alleinerziehende gehören Unterhaltszahlungen fest zum monatlichen Haushaltsbudget. Doch was passiert, wenn der frühere Partner plötzlich weniger bezahlt oder die Alimente ganz ausbleiben? Was zahlreiche Betroffene nicht wissen: Der Anspruch auf den Familienbonus Plus hängt bei getrennt lebenden Eltern auch davon ab, ob der gesetzlich geschuldete Unterhalt tatsächlich geleistet wird.

Vater zahlt keine Alimente: Wer bekommt den Steuerbonus?

Grundsätzlich können getrennt lebende Eltern den Familienbonus Plus gemeinsam nutzen. Anspruchsberechtigt sind der Elternteil, der die Familienbeihilfe bezieht, und der unterhaltspflichtige Elternteil, sofern diesem der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht.

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Ab 1. Jänner 2027 gelten bei Kindern ab vier Jahren grundsätzlich neue Aufteilungsmöglichkeiten: 75 zu 25 Prozent oder 50 zu 50 Prozent.

Bei einem minderjährigen Kind entspricht der gesamte Familienbonus Plus jährlich 2.000,16 Euro.

Zahlt der unterhaltspflichtige Elternteil jedoch überhaupt keine Alimente, steht ihm grundsätzlich auch kein Familienbonus Plus zu.

Der Elternteil, der die Familienbeihilfe erhält, kann dann den gesamten Bonus beanspruchen, sofern keine weitere anspruchsberechtigte Person hinzukommt und ausreichend Einkommensteuer anfällt.

Sechs Monate bezahlt, sechs Monate nicht: Ein Beispiel

Eine Mutter lebt mit ihrer neunjährigen Tochter in Wien. Der Vater ist zu monatlich 600 Euro Unterhalt verpflichtet.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2027 bezahlt er regelmäßig. Danach stellt er sämtliche Zahlungen ein. Insgesamt überweist er somit nur 3.600 statt der geschuldeten 7.200 Euro.

Bei einer vereinbarten Aufteilung von 75 Prozent für die Mutter und 25 Prozent für den Vater ergibt sich folgende Rechnung:

Für die sechs vollständig abgedeckten Unterhaltsmonate kann die Mutter monatlich 125,01 Euro Familienbonus Plus beanspruchen. Der Vater erhält jeweils 41,67 Euro.

Für die übrigen sechs Monate steht dem Vater mangels erfüllter Unterhaltspflicht kein Anteil zu. Die Mutter kann dafür monatlich die vollen 166,68 Euro geltend machen.

Insgesamt könnte die Mutter damit 1.750,14 Euro Familienbonus Plus erhalten, der Vater lediglich 250,02 Euro.

Das Beispiel setzt voraus, dass die Mutter keinen neuen anspruchsberechtigten Partner hat und den Steuerbonus vollständig ausschöpfen kann.

Eine verspätete Zahlung kann die Rechnung verändern

Hier liegt eine wichtige Besonderheit: Entscheidend ist nicht ausschließlich, in welchem Monat das Geld überwiesen wurde.

Das Finanzministerium betrachtet die Unterhaltsleistungen für das jeweilige Kalenderjahr. Bezahlt der Vater beispielsweise mehrere ausständige Monatsbeträge später nach, können diese Zahlungen für die Berechnung berücksichtigt werden.

Dabei werden grundsätzlich die ältesten offenen Unterhaltsverpflichtungen des Zahlungsjahres zuerst abgedeckt.

Werden alle geschuldeten Unterhaltsbeträge noch innerhalb desselben Kalenderjahres vollständig bezahlt, kann der Anspruch auf den Familienbonus Plus für das gesamte Jahr bestehen.

Eine Nachzahlung erst im Folgejahr begründet dagegen keinen rückwirkenden Anspruch für das bereits vergangene Steuerjahr.

Was passiert bei staatlichem Unterhaltsvorschuss?

Noch komplizierter wird es, wenn ein Elternteil nicht bezahlt und stattdessen staatlicher Unterhaltsvorschuss gewährt wird.

Dieser Vorschuss bedeutet nicht automatisch, dass der säumige Elternteil seine Unterhaltspflicht steuerlich erfüllt hat.

Entscheidend kann sein, ob er nach entsprechender gerichtlicher Anordnung Rückzahlungen an den zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger leistet.

Auch bei getrennten Eltern, die sich die Betreuung des Kindes gleichmäßig teilen, gibt es Besonderheiten. Wird die gesetzliche Unterhaltspflicht vollständig durch nachweisbaren Naturalunterhalt erfüllt, kann ebenfalls ein Anspruch bestehen.

Neuer Partner kann die Aufteilung verändern

Lebt die Mutter inzwischen mit einem neuen Ehepartner oder einem steuerrechtlich berücksichtigten Lebenspartner zusammen, kann auch dieser Anspruch auf einen Anteil des Familienbonus Plus haben.

In diesem Fall können ab 2027 erneut die Aufteilungsregeln von 75:25 oder 50:50 relevant werden. Ausnahmen bestehen insbesondere bei jüngeren Kindern oder beim Bezug erhöhter Familienbeihilfe.

Keine Alimente bedeuten daher nicht automatisch, dass der andere Elternteil in jeder Familienkonstellation den gesamten Steuerbonus erhält.

Was getrennte Eltern jetzt beachten sollten

Betroffene sollten sämtliche Unterhaltszahlungen dokumentieren und Zahlungsnachweise aufbewahren. Besonders bei unregelmäßigen Zahlungen ist eine genaue monatliche Zuordnung notwendig.

Für solche Fälle ist bei der Arbeitnehmerveranlagung die Beilage L 1k-bF vorgesehen.

Wer den Familienbonus Plus bereits über seinen Arbeitgeber erhält und dessen Anspruch wegfällt, muss die Änderung grundsätzlich innerhalb eines Monats mit dem Formular E 31 bekannt geben.

Wichtig ist die Unterscheidung: Die Verknüpfung zwischen Unterhaltszahlungen und Steuerbonus besteht schon länger. Neu ab 2027 sind die geänderten Aufteilungsmöglichkeiten.

Gerade getrennt lebende Eltern sollten deshalb ihre Ansprüche für das kommende Steuerjahr sorgfältig überprüfen. Denn unregelmäßige Alimente können nicht nur das monatliche Haushaltsbudget verändern, sondern auch die spätere Steuerabrechnung.