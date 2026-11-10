Keine Geschenke zu Weihnachten: So hart trifft die Teuerung Österreich

Für manche gibt es heuer keine Geschenke. Die Teuerung trennt Österreich in zwei Lager, und der Graben beginnt weit vor dem Heiligen Abend.

Der neue Sankt-Martins-Report 2026 der Johannes Kepler Universität Linz macht sichtbar, wie stark die Teuerung das Weihnachtsfest beeinflusst. Jeder Fünfte aus einem Haushalt mit weniger als 2.000 Euro Nettoeinkommen hat heuer vor, überhaupt keine Geschenke zu besorgen.

Zusätzlich geben in den einkommensschwachen Haushalten 35 Prozent an, für Weihnachtspräsente weniger auszugeben als noch im Vorjahr. Ganz anders sieht es bei Haushalten mit mehr als 5.000 Euro Nettoeinkommen aus. Dort wollen nur 3 Prozent auf Geschenke verzichten, und 77 Prozent planen, gleich viel oder sogar mehr Geld dafür aufzuwenden als im Vorjahr.

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Auch beim Besuch von Weihnachtsmärkten tut sich ein Unterschied auf. 85 Prozent der Besserverdienenden haben zumindest einen Besuch im Sinn, bei Haushalten mit geringem Einkommen sind es 67 Prozent. Für diese Haushalte fallen die Preise dabei stärker ins Gewicht.

Sparen im Alltag

Die finanziellen Einschnitte setzen für viele schon lange vor den Feiertagen ein. In den vergangenen drei Monaten schränkten 18 Prozent der Haushalte mit weniger als 2.000 Euro Nettoeinkommen ihre Ausgaben für Lebensmittel und Drogerieartikel ein. Bei Haushalten mit mehr als 5.000 Euro lag dieser Anteil bei 7 Prozent.

Bei Kleidung, Schuhen und Sportartikeln sparten 40 Prozent der unteren Einkommensgruppe, bei den Besserverdienenden waren es 21 Prozent. Besonders oft wurden größere Anschaffungen wie Möbel oder Elektrogeräte aufgeschoben. In finanziell schlechter gestellten Haushalten fuhren 51 Prozent ihre Ausgaben in diesem Bereich zurück.

Verzicht in der Freizeit

Auch in der Freizeit wird der Gürtel enger geschnallt. Haushalte mit geringem Einkommen gaben zuletzt seltener Geld für Restaurantbesuche und Abende außer Haus aus. Das traf auf 43 Prozent zu, bei Haushalten mit hohem Einkommen auf 24 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei Konzerten, Kinobesuchen und anderen Veranstaltungen ab, wo in der unteren Einkommensgruppe 48 Prozent sparten. Für viele war der Sommerurlaub nicht finanzierbar.

Heuer konnten 36 Prozent der Befragten aus Haushalten mit geringem Einkommen keine Urlaubsreise antreten. Wer trotzdem wegfuhr, hatte weniger Budget zur Verfügung und war im Schnitt zwei Tage kürzer unterwegs als Personen aus einkommensstarken Haushalten.

Aus Sicht von Studienautor Ernst Gittenberger machen die Ergebnisse deutlich, wie stark sich die Preisentwicklung nach wie vor im Haushaltsbudget niederschlägt. Gittenberger formuliert es so: „Unser dritter Sankt-Martins-Report zeigt, dass die Teuerungskrise für viele Haushalte mit geringem Einkommen noch lange nicht vorbei ist. Gespart wird beim Einkaufen, bei Freizeitaktivitäten und auch beim Weihnachtsfest.“

Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) im Oktober 2026.

Befragt wurden 1.072 Menschen in Österreich zwischen 16 und 74 Jahren.