KFC eröffnet zwei Restaurants direkt an den Skipisten

Scharfe Wings auf 2.123 Metern: Im Winter landet ein Fastfood-Riese direkt an der Piste. Umweltschützer schlagen bereits Alarm.

Kentucky Fried Chicken zieht in die alpinen Skigebiete: Zur Wintersaison 2026/27 sperren in Madonna di Campiglio und Cortina d’Ampezzo zwei Restaurants direkt an der Piste auf. Umweltgruppen und Bergfreunde melden Widerstand an, KFC will damit neue Zielgruppen erschließen.

Beide Standorte liegen in beliebten Wintersportregionen. In Madonna di Campiglio im Trentino soll das Lokal in der Piana di Nambino auf 1.700 Metern Seehöhe entstehen. In Cortina d’Ampezzo in Venetien ist ein Restaurant im Skigebiet Monte Faloria-Cristallo auf 2.123 Metern geplant.

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KFC führt beide Betriebe in Eigenregie, umgesetzt werden sie gemeinsam mit dem Après-Ski-Unternehmen Super G. Als Eröffnungstermin ist der 5. Dezember vorgesehen.

Unter der Woche haben die Lokale von 12 bis 17 Uhr geöffnet, von Freitag bis Sonntag bis 19.30 Uhr. Auf der Speisekarte stehen Hühnerfilets, scharfe Chicken Wings und Bucket-Menüs.

Neue Zielgruppen

KFC führt die Präsenz am Berg auf Veränderungen im internationalen Tourismus zurück. Die Gäste würden jünger, vielfältiger und internationaler, darauf wolle das Unternehmen mit neuen gastronomischen Konzepten reagieren. Marzia Farè, Marketingchefin von KFC Italia, versteht das Projekt als Chance, die Marke an ungewöhnlichen Orten zu positionieren.

Man wolle überraschen und dort auftreten, wo niemand KFC bisher vermutet hätte. Zu den treuen Zielgruppen zählt laut Farè vor allem die Generation Z.

In Zukunft sollen auch junge Familien und Bergsportbegeisterte angesprochen werden.

Außerdem soll das Format im Hochgebirge das Premium-Image der Marke stärken.

Wachsender Widerstand

Im Zentrum der Debatte steht die Zusammenarbeit mit Super G. Seit Ende 2024 liegen in Madonna di Campiglio Beschwerden gegen einen dortigen Standort des Unternehmens vor. Laut Il Dolomiti bemängelten Anrainer eine hohe Lautstärke sowie starke Lichtstrahlen, die bis in die Wohnhäuser drangen.

Rechtliche Schritte wurden angekündigt. Die Gemeinde hielt fest, das betroffene Grundstück gehöre ihr nicht, stellte aber Konsequenzen in Aussicht, falls geltende Auflagen verletzt werden.

Auch gegen die neuen KFC-Standorte regt sich Widerstand. Luigi Casanova von der Umweltschutzorganisation Mountain Wilderness wertet sie als alarmierendes Signal für die Entwicklung des alpinen Tourismus. „Das Alte – die romantische Seite der Berge, die Anstrengung, die Natur – wird über Bord geworfen, um Platz für Luxusmarken und die in den Städten bereits herrschende Standardisierung zu schaffen“, so seine Kritik laut Corriere della Sera.