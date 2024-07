KI-Trading – Ein Trend erobert die Börsen

In der gesamten DACH- Region stößt man zunehmend auf KI-basierte Trading-Lösungen. Auch österreichische Finanzinstitutionen und Fintech-Unternehmen investieren kräftig in die Entwicklung und Implementierung von KI-Technologien. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Trading ist eine der aufregendsten Entwicklungen der letzten Jahre. KI-Trading-Bots analysieren große Mengen an Marktdaten in Echtzeit und treffen auf dieser Basis automatisierte Handelsentscheidungen.

Neue Technologien und Digitalisierung

Die Digitalisierung hat bei der rasanten Entwicklung neuer Technologien eine Schlüsselrolle gespielt, indem sie zahlreiche Prozesse effizienter und zugänglicher gemacht hat. Das Internet hat den Zugang zu Informationen revolutioniert und eine vernetzte Welt geschaffen, in der Kommunikation und Daten in Echtzeit ausgetauscht werden können.

Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben sich aus einem Nischenphänomen zu einem revolutionären neuen Währungssystem entwickelt. Kryptowährungen haben nicht nur neue Investitionsmöglichkeiten geschaffen, sondern auch traditionelle Finanzmärkte herausgefordert und das Potenzial von Blockchain-Technologien verdeutlicht, welches durch die zahlreichen Anwendungen der Ethereum Blockchain deutlich wurde.

Angefangen mit In-Game-Käufen und NFTs (Non-Fungible Tokens) hatte die Unterhaltungsindustrie sich dem Phänomen früh geöffnet und spielte eine Vorreiterrolle bei der Implementierung neuer Technologien. Auch jetzt noch ist etwa der iGaming Sektor, der die zahlreichen Online Casinos umfasst, ein Beispiel für die Akzeptanz einer breiten Palette von Kryptowährungen als Zahlungsmittel, wobei man online aber durchaus auch echtes Geld im Casino einsetzen kann.

Die Flexibilität und Aufgeschlossenheit gewisser Branchen war richtungsweisend bei der Potenzialentfaltung der Blockchain. Die Skepsis gegenüber den neuen Technologien ist zum Glück in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Der neueste Trend – Künstliche Intelligenz – schlägt in vielen Branchen sofort ein, besonders auch in der Medizin und im Finanzwesen.

Und somit hat im Finanzsektor die nächste Revolution begonnen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt sich in diesem Zusammenhang ein wachsendes Interesse an KI-Trading. Die Börsen in diesen Ländern sind Vorreiter bei der Integration von KI-Technologien in den Finanzsektor. Der deutsche Aktienindex DAX sowie die Schweizer Börse SIX haben begonnen, KI-gestützte Handelssysteme zu nutzen, um die Effizienz und Genauigkeit der Transaktionen zu verbessern. Auch die Wiener Börse in Österreich verzeichnet zunehmend Interesse an KI-Trading-Lösungen.

Das Phänomen der Trading-Bots

Auch für Verbraucher eröffnen sich neue Möglichkeiten: KI-Trading-Bots analysieren riesige Mengen an Marktdaten in Echtzeit und treffen auf dieser Basis Handelsentscheidungen. Dies ermöglicht es auch wenig erfahrenen Menschen, in den Handel einzusteigen und die KI für sich denken zu lassen. So ein Bot ist in der Lage, rund um die Uhr automatisiert zu handeln und menschliche Emotionen aus dem Entscheidungsprozess zu eliminieren, was zu präziseren und profitableren Handelsstrategien führen kann.

Anleger suchen zunehmend nach Möglichkeiten, ihr Kapital vor der Entwertung zu schützen, was das Interesse an innovativen Trading-Lösungen wie KI-Trading weiter verstärkt.

Die Integration von KI in Investmentstrategien bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. KI-Systeme können historische und aktuelle Marktdaten analysieren, um Trends und Muster zu erkennen. Zu den gängigen Indikatoren, die von KI genutzt werden, gehören Preisdaten, Volumendaten, gleitende Durchschnitte, Bollinger Bänder und der Relative Stärke Index (RSI). Diese Daten helfen KI-Systemen, präzise Handelsentscheidungen zu treffen und potenziell profitable Gelegenheiten zu identifizieren​

Der Einsatz von KI im Trading bietet zahlreiche Vorteile, darunter die Fähigkeit, große Datenmengen schnell zu analysieren und Muster zu erkennen, die für den menschlichen Trader schwer zu erfassen wären.

Einige der bekanntesten KI-Trading-Tools und -Plattformen sind:

Trade Ideas: Diese Plattform verwendet KI, um potenzielle Handelsmöglichkeiten in Echtzeit zu identifizieren.

TrendSpider: Nutzt KI für die technische Analyse und das Erkennen von Handelsmustern​.

Scanz: Eine umfassende Plattform für Daytrader, die den gesamten Aktienmarkt in Sekunden scannt​.

Ganz ohne Risiko geht es natürlich nicht vonstatten. Die Systeme erfordern ein tiefes Verständnis sowohl der Finanzmärkte als auch der Technologie. Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von Anbietern solcher Programme. Während die Technologie viele Vorteile bietet, erfordert sie auch ein hohes Maß an Wissen und Vorsicht seitens der Nutzer. Dennoch bleibt KI-Trading ein spannendes Feld mit großem Potenzial für die Zukunft der Finanzmärkte.

Fazit

Der Einsatz von KI im Trading steht noch am Anfang seiner Entwicklung. Mit der weiteren Verfeinerung von Machine Learning und neuronalen Netzen wird die Präzision der Marktanalysen und Handelsentscheidungen weiter zunehmen. Die DACH-Region ist gut positioniert, um von diesen Entwicklungen zu profitieren und eine führende Rolle in der Anwendung von KI-Technologien im Finanzsektor zu übernehmen.