Kickl platzt der Kragen: „Beispiellose Schamlosigkeit“ der Regierung

Sparpakete für alle, außer für die Parteien selbst. Kickl rechnet mit ÖVP und SPÖ ab.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Montag scharfe Kritik an den Plänen von ÖVP und SPÖ geübt, die Parteienförderung trotz des bevorstehenden Spar- und Belastungspakets anzuheben. Während die Bevölkerung mit Einschnitten bei Pensionen, Familien und im Bildungsbereich rechnen müsse, das Sozial- und Gesundheitssystem unter Druck stehe und der Wirtschaftsstandort in einem schlechten Zustand sei, warf Kickl den Koalitionsparteien eine beispiellose Schamlosigkeit vor. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Bürgerinnen und Bürger für das finanzielle Versagen einer abgehobenen politischen Kaste aufkommen müssten, während sich die Systemparteien selbst bedienten.

Kickls Systemkritik

„Diese Bundesregierung und ihre Vorgänger haben Österreich in eine historische Schuldenmisere gestürzt, und nun wollen sich die Verursacher auch noch die eigenen Taschen auf Kosten der Steuerzahler vollmachen. Diese Dreistigkeit und Ungerechtigkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung ist unerträglich“, kritisierte Kickl. Besonders die ÖVP, die nicht nur den Staatshaushalt, sondern auch ihre eigene Partei in einen gigantischen Schuldenhaufen verwandelt habe, zeige ihr wahres Gesicht.

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„Die ÖVP ist die verlässliche Konstante des Niedergangs und der Misswirtschaft. Wer unfähig ist, mit dem Geld der Steuerzahler verantwortungsvoll und sparsam umzugehen, darf nicht auch noch mit zusätzlichem Steuergeld belohnt werden – und schon gar nicht an den Staatsfinanzen, dem Geld der Österreicher, herumdoktern. Diese schwarz-rote Selbstbedienungsmentalität steht sinnbildlich für das System einer völlig von den Sorgen und Wünschen der Bevölkerung entkoppelten Politikerblase.“

Darüber hinaus sah Kickl in der Frage der Parteienförderung eine Bewährungsprobe für die Glaubwürdigkeit der Regierungsparteien. „Es handelt sich hier um die Nagelprobe für die Ankündigung der Regierungsparteien, im System sparen zu wollen. Wenn ÖVP und SPÖ hier mauern, dann offenbaren sie ihre wahren Absichten. Dass die NEOS hier völlig machtlos gegenüber dem schwarz-roten System sind, beweist ihre bloße Funktion als dessen Steigbügelhalter und Machterhalter“, so Kickl.

„Diese parteipolitischen Manöver sind einer Bundesregierung inmitten einer Budget- und Wirtschaftskrise unwürdig. Die Bevölkerung, die die Folgen dieser dilettantischen Politik ertragen muss, hat Besseres verdient“, sagte der FPÖ-Chef, der betonte: „Wir erleben hier das finale Sittenbild und den moralischen Zerfall einer völlig abgehobenen politischen Elite!“

Forderung nach Wandel

Abschließend forderte Kickl einen überfälligen Systemwechsel: „Die Menschen kommen mit ihrem Einkommen nicht mehr aus, das politische System verschlingt das Steuergeld der Bürger, und unser Wohlstand erodiert. Man darf nicht darauf vertrauen, dass die Verursacher dieser Katastrophe sie auch wieder lösen werden.“

„Dieses System ist am Ende, die Bevölkerung hat das längst erkannt. Der Systemwechsel ist jetzt notwendiger denn je – die Österreicher wünschen ihn sich und die FPÖ steht bereit, diesen echten Wandel für unser Land und seine Menschen anzuführen!“