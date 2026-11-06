Kinderporno-Verdacht: Vater von Meghan festgenommen

Eine mutmaßliche Festnahme in Florida rückt einen Royal-Verwandten ins Licht. Die Vorwürfe wiegen schwer, die Unschuldsvermutung gilt.

Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, soll in Florida festgenommen worden sein, wie CBS News meldet. Der Sender stützt sich dabei auf drei Quellen, die anonym bleiben.

Den Hintergrund bilden Vorwürfe des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Für Markle gilt die Unschuldsvermutung.

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Schon im Oktober hatte es Berichte gegeben, wonach Markle in seinem ehemaligen Haus in der philippinischen Provinz Cebu Material mit Darstellungen von Kindesmissbrauch zurückgelassen haben soll. Mittlerweile wohnt er wieder in den USA.

CBS News beruft sich bei der Meldung auf drei Quellen, die nicht namentlich genannt werden. Zum Zeitpunkt der Festnahme und zu möglichen Vorwürfen in den USA enthält der Bericht keine weiteren Angaben.

Das US-Justizministerium bestätigte am 6. November 2026, dass Thomas Wayne Markle in Florida festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt wurde.

Ermittlungen in Cebu

Der philippinische Innenminister Juanito Victor Remulla gab an, die Behörden in Cebu hätten bisher rund 7.500 Fotos und ein Video sichergestellt, die mutmaßlich missbrauchte minderjährige Buben und Mädchen zeigen. Die Kinder auf den Aufnahmen stammen demnach aus Asien, Lateinamerika und Europa. Remulla nannte das Material „besonders verstörend“.

Zuvor hatten verschiedene Medien unter Berufung auf Thomas Markle Jr. berichtet, er habe den Behörden insgesamt vier Kisten mit Beweismaterial übergeben, darunter Computer, Mobiltelefone, Festplatten und alte Videokassetten. Einen richterlichen Beschluss zur Auswertung der Datenträger und Unterlagen hat die Polizei in Cebu erhalten.

Markles Reaktion

Thomas Markle Sr. weist die Anschuldigungen von sich. Es handle sich um „kranke Lügen“.

Herzogin Meghan reagierte auf die Berichte „zutiefst bestürzt“. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater unterrichtet worden. Außerdem sagte sie: „Ich hoffe, dass nun verständlich wird, dass – trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte im Laufe der Jahre – jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm den Kontakt zu unseren Kindern zu verweigern, nur einem Grund diente: sie zu schützen.“