Kinderwagen-Crash: Mutter erlebt Albtraum – Baby im Krankenhaus

Auf einem Zebrastreifen in Judenburg kam es zum Schock: Ein roter SUV streifte einen Kinderwagen und verschwand. Das einjährige Kind musste ins Krankenhaus.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagvormittag in Judenburg einen Kinderwagen auf einem Schutzweg gestreift und ist anschließend geflüchtet. Bei dem Vorfall wurde ein einjähriges Kind verletzt. Der Unfallverursacher war in der Burggasse in Richtung Stadtausgang unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Das verletzte Kleinkind musste nach Erstversorgung ins Krankenhaus Leoben gebracht werden. Über den Schweregrad der Verletzungen liegen derzeit keine genauen Angaben vor.

Unfallhergang

Die 29-jährige Mutter schilderte den Beamten, dass der Wagen den Kinderwagen touchierte, während sie gerade den Zebrastreifen im Bereich Burggasse – Hauptplatz überqueren wollte. Die Polizei fahndet nun nach einem roten SUV und dessen Fahrer oder Fahrerin.

Zeugenaufruf

Auch Zeugen, die zur Identifizierung des Unfallfahrzeugs beitragen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Judenburg unter der Telefonnummer 059 133/6300 entgegen.