Kinos bieten Abo für 24 Euro pro Monat an – doch es gibt einen Haken

Eine Kino-Flatrate wird jetzt in 18 Programmkinos in Österreich angeboten. Für 24 Euro pro Monat kann man in Kinos in Wien und fünf anderen Bundesländern uneingeschränkt Filme schauen. Personen unter 26 Jahren zahlen lediglich 22 Euro für das Abo. Derzeit sind jedoch Filme des Verleihers „Universal Pictures“ nicht inbegriffen, aber das soll sich in Zukunft ändern. Es ist auch geplant, die Flatrate auf weitere Kinos auszuweiten.

Teilnehmen werden u.a. das Burg Kino, Filmcasino und Gartenbaukino in Wien, das Kino im Kesselhaus Krems, das Moviemento in Linz, das KIZ RoyalKino in Graz, Das Kino in Salzburg und das Leokino in Innsbruck. Eine Ausweitung ist geplant.

Monatlich soll das Abo 24 Euro beziehungsweise 22 Euro für Unter-26-Jährige kosten. Die Einnahmen kommen direkt den Kinos zugute, hieß es in einer Aussendung, die Kinos hätten ein „System der Kollaboration und gegenseitigen Unterstützung“ geschaffen. „Die Idee einer solchen Kooperation zwischen den Kinos, die zu einer starken Identifikation mit Arthouse-Kinos und hohen Mitgliederzahlen führt, war für mich einmalig“, wird die nonstop-Initiatorin und Geschäftsführerin des Wiener Stadtkinos, Wiktoria Pelzer, zitiert.

Kinos sagen Netflix & Co den Kampf an

„Einziger Hacken: Man muss das Abo zuerst mal auf ein Jahr abschließen. Hätte es super gefunden, wenn man es auf 4 Monatsbasis probieren kann und nicht 12 Monate.“, schreibt ein Kino-Besucher.