Klima-Shakira beschmiert ÖVP-Zentrale mit Fäkalien (VIDEO)

Am Dienstag geriet eine Pressekonferenz von ÖVP-Chef Christian Stocker in den Fokus der Öffentlichkeit, als Aktivisten vor der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse einen Vandalenakt verübten. Stocker hatte um 14 Uhr bekanntgegeben, dass die ÖVP das Gesprächsangebot der FPÖ über eine mögliche Koalition annehmen will.

Vorfall vor Parteizentrale

Während Stockers Ansprache beschmierte eine Gruppe von Aktivisten die Fassade der ÖVP-Parteizentrale mit provokativen Botschaften. Zu den Parolen gehörten unter anderem „Ihr stinkt nach brauner Scheiße“ und „ÖVP stinkt nach brauner Scheiße“. Zusätzlich wurde Kot vor dem Eingangsbereich der Parteizentrale verteilt. Dieser Vorfall sorgte umgehend für immer größere Aufmerksamkeit in Medienkreisen.

Anja Windl bekennt sich zu Tat

Anja Windl, bekannt unter dem Pseudonym „Klima-Shakira“ und ehemalige Aktivistin der Gruppe „Letzte Generation“, bekannte sich kurze Zeit nach dem Vorfall zur Aktion. Sie erklärte: „Heute haben wir braune Scheiße zur braunen Scheiße gebracht.“ Laut den von den Aktivisten veröffentlichten Fotos waren neben Windl auch mehrere andere Personen beteiligt. Über eine Instagram-Seite mit dem Namen „antifaschissene_aktion“ dokumentierten die Beteiligten ihren Protest mit Videos und Fotos.