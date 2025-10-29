Klinik-Chaos: Patient kollabiert nach 3 Stunden Wartezeit

Dramatische Zustände in Oberösterreichs Kliniken: Nach mehreren Todesfällen und einem knapp überlebten Herzinfarkt wächst der Druck auf die Gesundheitsverantwortlichen.

Der Druck auf den Chef der oberösterreichischen Gesundheitsholding, Franz Harnoncourt, steigt weiter. In einer ersten Stellungnahme zum Vorfall im Zusammenhang mit dem Kepler Klinikum Linz betonte der Manager am Montagabend, dass die Angelegenheit mit größter Ernsthaftigkeit behandelt werde. Derzeit laufen die Abstimmungen für einen Termin des Sonderaufsichtsrats.

Die besorgniserregende Häufung schwerwiegender Vorfälle in Krankenhäusern, teilweise mit Todesfolge, reißt nicht ab: Zunächst wurde der Fall einer 54-jährigen Frau aus dem Mühlviertel bekannt, die verstarb, nachdem sie von mehreren Kliniken, darunter dem Kepler Klinikum Linz, abgewiesen worden war. Die Reaktionen darauf fielen heftig aus.

⇢ Abweisung durch mehrere Kliniken: Fassungslosigkeit nach Tod von zweifacher Mutter



Anschließend wurde ein weiterer Vorfall publik: Eine 63-jährige Wanderin, die am Traunstein in Gmunden verunglückt war, konnte nicht in einem Schockraum versorgt werden und erlag ihren Verletzungen. Ähnlich tragisch verlief der Fall eines 89-jährigen Pensionisten, der aufgrund fehlender Kapazitäten in den Salzburger Landeskliniken nach Linz transportiert wurde. Der Patient verstarb kurz vor Erreichen des Operationssaals im Kepler Klinikum Linz.

Aktueller Notfall

Parallel dazu erhielt „Heute“ brisante Informationen zu einem aktuellen Fall: Am vergangenen Wochenende wurde ein etwa 30-jähriger Mann per Rettung ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz eingeliefert. „Nach 15 Minuten erfolgte die Ersteinschätzung, wobei das Team eine Magen-Darm-Grippe vermutete“, schildert der Schwager des Patienten. Danach habe der Betroffene weitere drei Stunden ohne jegliche Information im Wartebereich ausharren müssen.

Die Situation eskalierte, als der Patient plötzlich kollabierte. „Es war ein Hinterwand-Infarkt (Herzinfarkt der Herzrückwand)“, erklärt der Informant und fügt sarkastisch hinzu: „So sieht’s aktuell aus…“ Glücklicherweise konnte der Mann noch rechtzeitig operiert werden.

Bei einer Anfrage unserer Redaktion an das betreffende Krankenhaus erklärte eine Sprecherin: „Da uns zur übermittelten Anfrage keine konkreten Patientendaten vorliegen, können wir dazu leider keine Stellung nehmen.“ Für detailliertere Auskünfte benötige man zudem eine Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht durch die betroffenen Patienten.

SPÖ fordert Maßnahmen

Die SPÖ hat sich erneut in die Debatte eingeschaltet und bekräftigt ihr Engagement für ein leistungsfähiges öffentliches Gesundheitswesen. Die Partei fordert mehr Personal, effizientere Strukturen und eine angemessene Finanzierung. Reservekapazitäten und funktionierende Notfallketten seien unabdingbar.

Niemand dürfe aufgrund von Systemversagen sterben. Die oberösterreichische Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger betont: „Wir stehen an der Seite jener, die keine Lobby haben: Patienten, Angehörige und Menschen in akuter Not.

Wer Hilfe braucht, muss sie auch bekommen. Das ist keine Frage von Parteipolitik, sondern von Menschlichkeit.“

⇢ Mehrere Spitäler lehnten Frau trotz Aortenriss ab: Zweifache Mutter stirbt

