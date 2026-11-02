Knall in der Nacht: Zwei Erdbeben erschüttern den Balkan

Zwei Erdbeben erschüttern Bosnien und Herzegowina: In Sarajevo und Mostar werden Menschen in der Nacht durch kurze, heftige Erdstöße geweckt. Viele berichten von einem lauten Knall.

In der Nacht auf Montag, den 2. November, haben zwei Erdbeben Teile von Bosnien und Herzegowina erschüttert. Das erste Beben ereignete sich um 01:17 Uhr im Raum Sarajevo. Nach Angaben des serbischen Seismologischen Instituts erreichte es eine Magnitude von 2,2. Das Epizentrum lag nordwestlich des Stadtzentrums im Bereich Nahorevo.

Aus dem Großraum Sarajevo gingen beim Europäischen Mittelmeer-Seismologischen Zentrum (EMSC) bis zum Morgen 296 Meldungen ein. Auch Menschen in Ilidža, Vogošća, Lukavica und Kobilja Glava spürten den Stoß. Viele schilderten eine kurze, heftige Erschütterung, die sie aus dem Schlaf riss.

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Zahlreiche Meldende erwähnten ein lautes, knallartiges Geräusch, das dem Zittern vorausgegangen sei. Einige verglichen es mit einer Explosion.

Stimmen der Betroffenen

Viele Betroffene beschrieben den Stoß als kurz und heftig. Die meisten sprachen von einer Erschütterung, die nur ein bis zwei Sekunden gedauert habe. Ein Teil der Bürger stufte das Beben als schwach ein.

Andere, darunter vermutlich auch Menschen in höheren Stockwerken von Gebäuden, nahmen es deutlich stärker wahr. Fast alle berichteten zudem von einem lauten Knall vor dem Zittern. Zahlreiche Menschen wurden dadurch aus dem Schlaf gerissen.

Erdbeben auch im Raum Mostar

Etwa drei Stunden später, um 04:35 Uhr, bebte die Erde auch im Raum Mostar. Das EMSC registrierte für dieses Ereignis eine Magnitude von 2,4 und eine Tiefe von 13 Kilometern. Das Epizentrum lag rund 28 Kilometer südöstlich von Mostar und fünf Kilometer südlich von Nevesinje.

Bis zum Morgen gingen beim EMSC 16 Meldungen ein, die meisten davon aus Blagaj. Weitere Rückmeldungen kamen aus Rodoč, Crnići, Novo Selo und Potoci sowie aus Metković in Kroatien.

Mehrere Betroffene schilderten einen starken, aber kurzen Stoß und berichteten von lautem Grollen. Eine Bewohnerin von Blagaj erklärte, sie habe zunächst geglaubt, im Haus sei etwas explodiert.