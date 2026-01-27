Kneissl nennt Österreicher „Hyänen“ – NEOS wollen Staatsbürgerschaft entziehen

Die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl gerät wegen ihrer abfälligen Äußerungen über Österreich zunehmend unter Druck. Nach ihrem öffentlichen Vergleich von Österreichern mit „Hyänen“ haben die NEOS nun ein Verfahren zur Aberkennung ihrer österreichischen Staatsbürgerschaft in die Wege geleitet.

In einem YouTube-Auftritt hatte Kneissl erklärt: „Wenn ich etwas vermisse aus Europa, dann Frankreich, nicht Österreich. In Frankreich waren die Menschen menschlich, in Österreich Hyänen.“ Diese und weitere kritische Bemerkungen über ihre frühere Heimat könnten für die Ex-Ministerin, die mittlerweile in Russland aktiv ist, rechtliche Konsequenzen haben.

Der NEOS-Europasprecher Dominik Oberhofer arbeitet derzeit an einer detaillierten Sachverhaltsdarstellung, die als Grundlage für das angestrebte Aberkennungsverfahren dienen soll. NEOS-Klubobmann Yannick Shetty betonte in diesem Zusammenhang: „Als Liberaler bin ich zutiefst überzeugt, dass unsere Meinungsfreiheit auch die Entgleisungen der Ex-FPÖ-Politikerin und FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl aushalten muss. Dennoch stellt sich die Frage, warum Kneissl weiterhin prominent als ,Ex-Außenministerin Österreichs‘ auftritt, wenn sie unser Land so offensichtlich verachtet und hasst.“

Russland-Verbindungen

Shetty rechnet damit, dass Kneissls Tätigkeiten in Russland juristische Folgen für ihren österreichischen Pass haben werden. „Im Dienste Putins, etwa im Russischen Wirtschaftsinstitut oder als Kolumnistin auf dem in Österreich verbotenen Sender RT“, verbreitet Kneissl sinnbildlich nur eine Botschaft: Österreich sei der Vorhof zur Hölle, Putins Russland der Garten Eden. Wer glaubt, dass diese Auftritte ehrenamtlich und aus reiner Nächstenliebe erfolgen, glaubt auch an Väterchen Frost.“

Die rechtliche Situation erscheint nach Ansicht von Experten eindeutig: Die österreichische Staatsbürgerschaft kann entzogen werden, wenn eine Staatsbürgerin für einen fremden Staat tätig ist und dabei dem Ansehen der Republik schadet. Fachleute sehen die Voraussetzungen für eine Aberkennung aufgrund ihrer Arbeit für verschiedene russische Propagandakanäle als gegeben an.

Politische Reaktionen

Bemerkenswert ist die Zurückhaltung von FPÖ-Chef Herbert Kickl zu den Österreich-kritischen Äußerungen seiner ehemaligen Parteikollegin. Die NEOS fordern seit längerem eine umfassende parlamentarische Untersuchung zu den Vorgängen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im Rahmen eines parlamentarischen Russland-Untersuchungsausschusses.

„Die aktuellen Eskapaden der Ex-FPÖ-Außenministerin sowie die anlaufenden Strafverfahren gegen den mutmaßlichen russischen Spion Egisto Ott sowie Ex-Generalsekretär Peterlik, der mutmaßlich mit dem Aufbau eines eigenen Geheimdienstes unter Kneissl beauftragt wurde, lassen diese Forderung aktueller denn je erscheinen“, erklärte Shetty abschließend.