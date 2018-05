Magic Floors verlost einen Bodenbelag zum Muttertag!

Ob rustikal oder modern, Holznachbildung oder Marmor-Look, dunkel oder hell, matt oder glänzend … Magic Floors Wien bietet Ihnen eine Vielzahl an Laminatböden mit unterschiedlicher Stärke (mindestens 8 mm) an.

Magic Floors Laminat steht besonders für seine mikrokratzfeste, antibakterielle, rutschfeste und antistatische Beschichtung. Alle unsere Holznachbildungen sind wie vom Tischler angefertigt, handgehobelt und geölt, wodurch die authentisch imprägnierte Holzstruktur ein Echtheitsgefühl schafft. Magic Floors Laminatböden erscheinen Parkettböden deshalb so verwechselbar ähnlich. Dazu kommt, dass das 1clic2go Verlegungssystem in seiner praktischen Anwendbarkeit einzigartig ist. Die Auswahl an über zehn Kollektionen mit über 60 Laminatböden rundet das Bild von Magic Floors ab.

Magic Floors Vinylböden sind mit ihrer wasserabweisenden, fleckenresistenten und kratzfesten Oberflächenstruktur (Superguard ®) insbesondere auch geeignet für Badezimmer. Wählen Sie aus neun verschiedenen Vinylböden aus, die alle eine Gesamtstärke von 4,5 mm mit einer Nutzschicht von 0,3 mm haben. Technische Details wie Brandklasse, Rutschhemmklasse, akustische Dämmung (Trittschalldämmung), Wärmeleitfähigkeit, usw. entsprechen europäischen und internationalen Standards. Alle Vinylböden haben eine Nutzungsdauer von zwölf Jahren im privaten und fünf Jahren im gewerblichen Bereich.

Magic Floors Parkettbödensind wahre und geschriebene Naturböden. Unsere Kollektionen bestehen überwiegend aus Holzböden aus Eiche und sind in verschiedenen Größen und Farben im Schiffsboden- oder Fischgrätenmuster erhältlich. Die moderne 5G Verlegungstechnik überzeugt mit ihrer Einfachheit die Parkettdielen zu verlegen. Falls Sie nicht nur auf ein natürliches Erscheinungsbild setzen, sondern natürliches Holz in Ihrem Wohnbereich fühlen wollen, sind Sie bei Magic Floors Parkett genau richtig.

