KOSMO verlost 1×2 Karten für Tomislav Bralic und Klapa Intrade

Sehnen Sie sich nach einem Hauch des Mittelmeers in Wien? Erleben Sie die einzigartigen Musiker Tomislav Bralic und Klapa Intrade in einem mitreißenden Live-Konzert, das Sie in eine Welt voller Musik und Emotionen entführt. KOSMO verlost 1×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Die kroatischen Musikstars Tomislav Bralic und Klapa Intrade versprechen eine unvergessliche musikalische Nacht voller Emotionen und traditioneller kroatischer Klänge. Mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und ihren beeindruckenden Stimmen haben sie das Publikum auf der ganzen Welt verzaubert.

HARD FACTS

Wann? 11. November, Beginn: 20:30 Uhr

Wo? VHS 12, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für Tomislav Bralic und Klapa Intrade am 11. November 2023. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: