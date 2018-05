KOSMO verlost 2×2 Karten für das Theaterstück „Noć Bogova“

Noć Bogova ist ein bemerkenswertes Theaterstück des Autors Miro Gavran. KOSMO hat Karten für unsere Leser!

Drei berühmten Schauspieler aus Belgrad stellen und neue Tragikomödie vor! Die Geschichte über Freundschaft, Liebe und Verrat findet in einem Weinkeller des Königs Ludwigs IV statt, wo er, zusammen mit seinen Freunden – dem Schriftsteller Molière und einem Hofnarren – den Jahrestag ihrer Freundschaft feiert. Durch das Besaufen und Evozieren von Erinnerungen an die verflossenen Jahren, taucht immer wieder die unangenehme Wahrheit auf, die zahlreiche, unehrliche Aspekte ihrer Freundschaft enthüllt – in serbischer Sprache.

Weitere Informationen unter www.bhkp.at

